¡Ya casi! El Liverpool goleó al Crystal Palace y quedó cerca de coronarse por anticipado en la Premier

Francisco Henao

El Liverpool se impuso por un claro 4-0 al Crystal Palace, este miércoles en la 31ª jornada de la Premier League inglesa, y podría ser campeón matemáticamente el jueves, si el Manchester City (2º) no vence en el terreno del Chelsea (4º) .



Trent Alexander-Arnold (minuto 23) , el egipcio Mohamed Salah (44) , el brasileño Fabinho (55) y el senegalés Sadio Mané (69) firmaron los tantos de esta cómoda victoria del Liverpool.



Los 'Reds' comienzan ya a acariciar su primer título nacional de Inglaterra en tres décadas, desde que logró el último en 1990, cuando la Premier League todavía no había adquirido su denominación actual.



El Liverpool se pone ahora provisionalmente con 23 puntos más que el Manchester City, que si gana el jueves en Stamford Bridge podrá retrasar la conquista de un título que parece, en cualquier caso, reservado para los hombres de Jürgen Klopp desde hace meses.



Después del empate del domingo en el derbi ante el Everton, el Liverpool dejó claro desde el principio en su duelo de este miércoles que no iba a dar más síntomas de flaqueza.



Alexander-Arnold abrió el marcador en el 23, de falta directa.

En el 44, Salah empezó a abrir distancias en el marcador, acertando en un cara a cara ante el arquero rival, tras recibir un pase desde lejos de Fabinho, que fue el autor del tercero en el 55, con un potente disparo desde fuera del área.



Mané firmó el cuarto y definitivo en el 69, tras recibir un pase de Salah que le permitió culminar un contragolpe con un tiro raso cruzado, en un partido que ya estaba más que decidido.



Sin público en la grada de Anfield por las medidas contra la pandemia del nuevo coronavirus, los hinchas sabrán el jueves si pueden ya ser oficialmente campeones o si la alegría se sigue aplazando un poco más.