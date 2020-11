Alejandro Cabra Hernandez

"Extraño la selección": a pocos meses de la Eurocopa, la estrella sueca Zlatan Ibrahimovic lanzó este miércoles un nuevo llamado para su regreso al equipo nacional, tras su buen inicio de temporada en Serie A.



"Si me lo preguntas, voy a ser honesto: sí, extraño la selección. No es un secreto", afirma el delantero de 39 años del AC Milan en una entrevista al diario sueco Aftonbladet.



"Quien no la extrañe, ya ha terminado su carrera", declara con su seguridad habitual el jugador nacido en Malmö, que dejó la selección tras la Eurocopa-2016.

¿Qué respondería si el seleccionador Janne Andersson le llama por teléfono para un regreso? El jugador es menos categórico: "Necesito tiempo, debo reflexionar sobre ello", dijo al Aftonbladet.



En un mensaje difundido en la prensa, el entrenador celebró las palabras de Ibrahimovic y dijo estar dispuesto a discutir sobre ello con él.



"Me doy cuenta que Zlatan se expresa de una manera que no había empleado hasta ahora. Es por tanto natural que nos pongamos en contacto próximamente para discutir más detalladamente", declaró.



"La próxima convocatoria es en marzo por lo que hay tiempo para ello", observó el seleccionador.

Especulaciones en noviembre

Zlatan había ya lanzado especulaciones sobre un posible regreso a la selección a principios de noviembre.



El delantero, que ha jugado 116 partidos con su selección, marcando 62 tantos, había colgado en las redes sociales una foto suya, con la camiseta de Suecia en la espalda y el brazalete de capitán en el brazo, acompañada de la intrigante frase "Hace mucho tiempo".



Sin Zlatan, Suecia alcanzó los cuartos de final del Mundial-2018. Y se clasificó directamente para la Eurocopa-2020, aplazadas a junio y julio de 2021 debido al covid-19.



Suecia se enfrentará en su grupo en la primera fase a España, Polonia y Eslovaquia.



La selección sueca sale, de todas maneras de una mala campaña en Liga de Naciones (1 victoria y 5 derrotas), lo que supuso su descenso.



Cuando está cerca de cumplir cuarenta años, Ibrahimovic está en una forma excepcional: con diez goles en solo seis partidos disputados, está en cabeza de la clasificación de goleadores en Serie A, con dos tantos de ventaja respecto a Cristiano Ronaldo.



Su lesión en el muslo izquierdo, en Nápoles este fin de semana, tras un nuevo doblete con el Milan, "no es nada grave. Solo una o dos semanas" de ausencia, precisa en Aftonbladet.



Ibrahimovic acaba también de ser declarado el martes mejor jugador sueco del año, por duodécima vez.