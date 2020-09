"Voy a jugar con un extraterrestre": Pjanic sobre Messi en su presentación con el Barsa

Daniel Molina Durango

El centrocampista bosnio Miralem Pjanic aseguró este martes que veía "imposible" que Lionel Messi se fuera del Barcelona, en su presentación como nuevo jugador azulgrana, tras superar su infección por coronavirus.



"No me lo imaginaba con otra camiseta, ha hecho una historia increíble con este club, para mí era imposible que se fuera", aseguró Pjanic en una rueda de prensa telemática, tras dar sus primeros toques al balón vestido con la elástica de su nuevo equipo.



"Mi voluntad era poder jugar con este jugador y no tenía ninguna duda de que así sería", añadió Pjanic, cuyo fichaje para las próximas cuatro temporadas se cerró antes de que Messi hiciera temblar al Barça con su amago de salida.



Pjanic llegó en julio en un trueque con la Juventus, hacia donde salió el brasileño del Barça, Arthur Melo.



El FC Barcelona cobró 72 millones de euros (unos 81 millones de dólares) más diez variables por el traspaso del brasileño y pagó 60 millones de euros y cinco variables por la incorporación del bosnio.

Messi "ha crecido aquí, ha hecho una historia increíble aquí, Leo es un enorme campeón, un gran triunfador, siempre hay un poco decepción después de una derrota (en referencia al duro correctivo 8-2 infligido por el Bayern de Múnich en Champions), pero Leo tiene su casa aquí y con otra camiseta me hubiera resultado raro", añadió Pjanic.



Tras elogiar a estrellas con las que ha jugado como Cristiano Ronaldo o Francesco Totti, aseguró que "hoy tengo la oportunidad de compartir vestuario con un extraterrestre".



El bosnio, una de las principales operaciones en un mercado deprimido por la pandemia, llega para reforzar el centro del campo, una parcela clave en el juego del Barcelona.



"Quiero conocer a mis compañeros en el campo y que ellos me conozcan, que sepan cómo aprovecharme", afirmó el ex de la Juventus.

Motivado

"En el centro del campo he jugado en todas las posiciones. Me adaptaré", añadió Pjanic, que se entrena de forma individual tras superar el covid-19, que retrasó su incorporación a su nuevo club.



El bosnio, que confía en tener algunos minutos el sábado en último encuentro de pretemporada del Barcelona contra el Elche, asegura haber cumplido un sueño con su llegada al Barcelona.



El centrocampista bosnio se toma como un reto su fichaje por el equipo azulgrana.



"Salir de la 'Juve' fue muy difícil, he dejado un equipo increíble, pero un futbolista necesita nuevos desafíos, nuevos estímulos", explicó.



"Depués de ganar todo en Italia en nueve años necesitaba otros retos", dijo Pjanic, de 30 años, precisando que "si tenía que ir a otro club, éste sólo podía ser el Barça", pese a la mala temporada pasada del club azulgrana.

"Compartir el vestuario con Messi y otros grandes futbolistas es una gran motivación para mí, aún más porque el año pasado no fue como se esperaba y vengo aquí para ganar", concluyó.