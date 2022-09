¡Volvió el 'Gato'!: Benzema se recuperó de la lesión y espera volver a jugar con el Real Madrid

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema volvió a entrenar este miércoles con el grupo, tras superar su lesión muscular y mostró sus "ganas de jugar el domingo" contra el Osasuna.



"Estoy feliz de regresar con el equipo", afirmó este miércoles Karim Benzema a los medios del club blanco, tras el entrenamiento.



"He hecho mucho trabajo físico. Hoy fue mi primer entrenamiento. Estos días hice mucha carrera y fuerza dentro de las instalaciones. En casa también entrené", añadió el delantero internacional francés.



Benzema sufrió una "lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps" del muslo derecho en el partido de Champions contra el Celtic de Glasgow del 6 de septiembre.



El francés no había vuelto a jugar desde entonces con su equipo y tampoco acudió con su selección en este parón internacional.



"Me siento muy bien, cómodo. Tengo ganas de jugar el domingo" en el partido de la séptima jornada de LaLiga contra Osasuna, añadió el capitán del Real Madrid.



En las fotos difundidas por el club merengue se puede ver a Benzema tocando el balón y conduciendo el esférico entre sus compañeros.



El Real Madrid recupera a su principal goleador y pilar ofensivo a la puertas de un exigente mes de octubre con encuentros de Champions y el clásico liguero contra el Barcelona el 16 de octubre.