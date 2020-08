¡Vergüenza! Barcelona, humillado y eliminado de Liga de Campeones por el Bayern Múnich

Francisco Henao

El Barcelona de Lionel Messi sufrió una debacle histórica al caer por 8-2 ante el Bayern Múnich, este viernes en Lisboa en los cuartos de la Liga de Campeones, en un duelo a partido único y sin público debido a la pandemia de coronavirus.



Ahora el Bayern Múnich espera al ganador del duelo entre el Manchester City y el Lyon, que cierra los cuartos el sábado. En la otra semifinal se medirán el Leipzig y el París Saint-Germain.



En un duelo entre favoritos, únicos dos campeones de la competición supervivientes en cuartos, al gigante alemán le bastó media hora para descubrir todas las carencias defensivas del Barcelona, que sufrió su peor derrota histórica en la Copa de Europa.



En la primera media hora brilló Thomas Muller con un doblete (4 y 31) y en medio marcaron el croata Ivan Perisic (21) y Serge Gnabry (27) .



Ya en la segunda parte (63) Joshua Kimmich logró el quinto. El polaco Robert Lewandowski (82) y el brasileño Coutinho, cedido al club alemán por el Barcelona, cerraron la cuenta (85 y 89) .



En unos diez primeros minutos electrizantes, había igualado para los azulgranas el austríaco David Alaba, con un tanto en propia puerta tras despejar mal un centro de Jordi Alba (7) . En la segunda parte llegó el gol de Luis Suárez (57) .



En su mejor tramo, tras igualar, el Barcelona estuvo incluso cerca del 2-1, aprovechando que el Bayern Múnich jugaba con una defensa muy adelantada.



El portugués Nelson Semedo encontró a Suárez, que remató al cuerpo de Manuel Neuer (9) y un centro de Messi no encontró rematador y se fue al poste (10) .



A continuación, la leyenda argentina trazó una de sus acciones individuales pero disparó demasiado centrado, sin dificultades para Neuer.



Fue un espejismo. Con la misma contundencia que despidió al Chelsea en octavos (7-1 en el total de la eliminatoria) , salió a relucir la apisonadora alemana.



Poco ayudó el ejercicio defensivo azulgrana, a pesar de que el técnico Quique Setién había dejado en el banquillo al francés Antoine Griezmann, fichaje estelar del curso, para poblar el centro del campo con un cuarto pretoriano, el chileno Arturo Vidal.



Inspirados, los atacantes del Bayern se dieron un festín, a imagen del primer gol, cuando Muller bajó con delicadeza un centro y combinó con Lewandowski, que devolvió de espaldas para el remate de su compañero.



En los siguientes goles; primero Perisic, con latigazo tras pase de Gnabry, luego este último, al culminar un genial centro por alto de primeras de Leon Goretzka y finalmente Muller, certero al primer palo.



En la segunda parte entró Griezmann como revulsivo. Poco cambió el guión. Las primeras fueron del Bayern Múnich, con un remate sin oposición de Perisic que no colocó (49) y otro de Goretzka alto (50) .



Se acercó el Barcelona en una acción aislada. Suárez recibió y regateó con brillantez a Jerome Boateng antes de sentenciar a Neuer.



Pero el Bayern no dejó opción a la duda y el prodigio canadiense de 19 años Alphonso Davies hizo la jugada del partido para servir en bandeja a Kimmich.



El 'set' lo firmó Lewandowski, con un centro de Coutinho, cedido por el Barça. El mediapunta brasileño, que había entrado en la segunda parte, se reivindicó ante su club con el séptimo y el octavo.



Con una caída estrepitosa finalizó el periplo europeo de un Barcelona que cierra el curso sin títulos. Su última 'Orejona' data de 2015 cuando Messi y Suárez estaban en su esplendor, en un trío de ensueño que completaba un tal Neymar.