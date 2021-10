Vencer a Brasil, jugada mental: análisis del duelo de Colombia por las Eliminatorias

Tener a Brasil al frente como rival siempre será un reto mayor para cualquier selección. Y más, si el pentacampeón del mundo llega precedido de los mejores registros en las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022.



La ‘Canarinha’ no ha sido derrotada en nueve fechas por ninguno de sus contendores. Tiene el pleno de 27 puntos en la cabeza de la tabla de posiciones, 19 goles a favor y solo 3 en contra. Y los responsables de ello son nadie menos que el técnico Tite y los jugadores de su confianza, entre quienes sobresalen Alisson, Marquinhos, Thiago Silva, Fabinho, Paquetá, Everton, Gabriel Jesús y Neymar, para citar solo algunas de sus figuras.



Esa selección navegó 71 minutos el jueves pasado en la incertidumbre, cuando Venezuela, colero de la clasificatoria y con técnico interino, le ganaba 1-0, en Caracas. Hasta que los brasileños se sintonizaron y en cuestión de 20 minutos voltearon el marcador. Ganaron 1-3.



Todo el continente ajeno a los intereses de Brasil hizo fuerza, seguramente, para que su invicto cayera. No sucedió. Y el pentacampeón, que en teoría está a solo un punto de instalarse en la cita de Catar, a falta de la mitad de las eliminatorias, expone este domingo nuevamente su campaña perfecta, esta vez en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde una Colombia ilusionada por el punto obtenido en Montevideo contra Uruguay (0-0) tendrá el reto de parar esa buena racha de los auriverdes.



¿Es posible derrotar a Brasil?

Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, ese icónico 10 de la Selección, es optimista para este juego. “Brasil va a perder algún día, y será en Barranquilla. Yo tengo las cuentas, hay que ganar todos los partidos en casa, incluido el partido contra Brasil, y sacar uno o dos puntos por fuera para ir al Mundial”, argumenta el exjugador samario.



¿Qué hacer para cumplir ese vaticinio del ‘Pibe’, más allá de pensar con el deseo?

El técnico colombiano Santiago Escobar, hoy en la Liga ecuatoriana, considera que lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad.

“Claro que Colombia puede vencer a Brasil en Barranquilla. Hace poco el Sheriff le ganó al Real Madrid en el Bernabéu. Es un reto, por supuesto, pero con orden, equilibrio y convicción mental, se puede dar ese resultado”, afirma el ‘Sachi’.



Para no sucumbir en el intento, argumenta Escobar, el equipo de Reinaldo Rueda debe tener la pelota y no cedérsela al rival, como sucedió en los primeros 35 minutos contra los uruguayos el jueves en Montevideo.



“Cuando Colombia corre detrás de la pelota es otro. Y es ahí donde hay que ganarle a Brasil, con la posesión para agredirlo luego en los últimos 25 metros del campo con el manejo de sociedades”, precisa el técnico.



El periodista Nicolás Samper, de Espn, refuerza la tesis de Escobar: “Brasil lleva puntaje perfecto en las eliminatorias, pero todo pasa también por un asunto de convicción propia. Nosotros nunca nos hemos creído capaces de derrotar a Brasil, así que esta vez, y entendiendo que no hay nada que perder, la consigna mental tendría que ser la de sacarles el invicto a los de Tite y asegurarnos tres puntos vitales para ir al Mundial”.



¿Y la fórmula para ello? Expone Samper que se lograría “con posesión de espacios y de balón. Con un plan similar al que se tuvo ante Chile —entendiendo las abismales diferencias que existen entre esas dos selecciones—, pero ese puede ser un camino que marque la hoja de ruta para enfrentar, con un estilo, los partidos en casa. El manual de instrucciones es similar al usado ante los chilenos”.



¿Quién iría por Cuadrado?

Una de las debilidades de Colombia ante Brasil será la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado por acumulación de cartulinas amarillas. Aunque el antioqueño no brilló en Montevideo, no deja ser der un hombre clave en el andamiaje y ataque de Rueda.



“Juan Fernando Quintero sería el hombre para suceder a Cuadrado” contra los brasileños hoy en el Metropolitano, expone el entrenador Eduardo Lara, quien en el 2008 sacara un valioso empate 0-0 del estadio Maracaná contra Brasil dirigiendo a la selección tricolor en el camino hacia el Mundial de Sudáfrica 2010.



Con Lara está de acuerdo el periodista Guillermo Arango, de Antena 2: “Quisiera ver a Juan Fernando como inicialista y con funciones de enganche, detrás de Falcao García. El ‘Tigre debe ser titular por su efectividad en el arco contrario, pues no creo que vayamos a tener muchas opciones de gol”.



En 64 años de enfrentamientos por eliminatorias mundialistas, Colombia nunca ha podido derrotar a Brasil. Doce veces han jugado y el resultado ha sido seis derrotas para los colombianos y seis empates.

¿Podrán Reinaldo Rueda y sus jugadores frenar la exitosa campaña de Tite y sus hombres? La mentalidad está en juego. Muchos lo creen posible.