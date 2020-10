Alejandro Cabra Hernandez

Colombia comienza a transitar este viernes (6:30 p.m.) su camino hacia el Mundial de Catar 2022, y su primer obstáculo a vencer será la siempre difícil Venezuela, en un duelo donde ambas selecciones llegan golpeadas por las ausencias de algunos de sus jugadores, producto de las secuelas de la pandemia del coronavirus.



Pero la suerte está echada y Colombia inicia una nueva era rumbo al Mundial, con el técnico portugués Carlos Queiroz en el banco y una sola consigna: ir a la cita de la Copa Mundo de la Fifa por tercera ocasión consecutiva, luego de las presencias en Brasil 2014 y Rusia 2018 con el argentino José Pékerman al frente.



Venezuela también estrena seleccionador en su banco, el portugués José Peseiro, amigo y alumno de Queiroz, toda vez que ambos dirigieron al Real Madrid de la liga española.



Con un James Rodríguez renovado por el gran momento que vive en el Everton inglés, un Falcao García conectado con el gol, un Juan Guillermo Cuadrado en inmejorable nivel y un Duván Zapata que no deja de romper redes, el seleccionado nacional tratará de pegar primero esta tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla ante el incómodo vecino venezolano, que viene sin su gran estrella, Salomón Rondón, a la que se suman Junior Moreno, José Martínez y Arquímides Figuera. Fernando Aristeguieta finalmente pudo unirse al grupo.



Colombia también padece los efectos del coronavirus y no tendrá en sus filas a David Ospina, Mateus Uribe y Luis Díaz.

¿Cómo vencerlo?

Con buenas herramientas en sus manos, Queiroz tendrá como primer reto rumbo a Catar vencer a Venezuela, que no ha dejado de ser un fuerte rival para el equipo nacional tanto en Copa América como eliminatorias.



Para el técnico Eduardo Lara, quien fuera seleccionador de Colombia, las claves para derrotar a los venezolanos son, en primer lugar, el orden en la zaga para mantener el arco en cero, “y más cuando no estará Ospina”; y, en segundo lugar, saber explotar las individualidades y el buen momento de jugadores como Cuadrado, James, Duván y Falcao, “que en cualquier instante pueden resolver”.



Además, dice Lara, “nuestra selección debe aprovechar que Venezuela tiene poco trabajo con Peseiro”, para sacar ventajas de las debilidades que pueda exponer en el campo.



Nicolás Samper, periodista de Espn, afirma que lo primero que debe hacer Colombia es no creer que la tendrá fácil porque el contendor es Venezuela, “equipo con el que siempre nos enredamos”.



Argumenta el analista que él quisiera ver un equipo ofensivo en ese 4-3-3 que usa Queiroz para lograr estos primeros tres puntos, con Muriel, Duván y Falcao, “es decir, toda la artillería al ataque, pero sin perder los estribos”.



Y añade Samper que Colombia debe tomar precauciones por las incursiones por izquierda de Yeferson Soteldo, uno de los hombres más peligrosos en el juego ofensivo de los venezolanos.



Para el periodista Óscar Rentería, si Queiroz quiere ganarle la partida a Peseiro, lo primero que debe hacer es escoger la nómina correcta. “En mi concepto, quien debe atajar es Camilo Vargas, me gustaría Fabra como lateral izquierdo, una línea de tres en el mediocampo con Barrios, Lerma y Cuadrado para tener contención y generación de juego, James suelto, con total libertad, y arriba Falcao y Duván”.



Por su parte, el entrenador Álex Escobar, quien integrara la Selección en partidos de eliminatorias, considera que Colombia debe ser el dueño de la pelota, jugar con Mojica como lateral izquierdo y Cuadrado como derecho para buscar proyecciones por los costados, y saber finalizar las jugadas con los hombres de adelante, donde no deben faltar James, Duván o Falcao.



Queiroz seguramente ya tiene los once inicialistas y el planteamiento táctico en su mente. Que le den resultados en su debut con Colombia en las eliminatorias es su primer reto. Al frente, una dura Venezuela, comandada por su amigo y alumno Peseiro. Comienza el camino a Catar y los tres primeros puntos están en juego.