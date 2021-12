¡Una nueva jornada de Champions!: El Atlético de Madrid clasificado y el Real líder de su grupo

Objetivos cumplidos para los dos equipos de la capital de España este martes en Liga de Campeones. El Real Madrid se aseguró estar en el bombo de los primeros de grupo para el sorteo de octavos tras ganar al Inter de Milán (2-0), mientras que el Atlético sufrió para estar en esa ronda tras ganar 3-1 en Oporto.



El conjunto 'colchonero' de Diego Simeone, a pesar de una victoria trabajada y de un pobre registro de 7 puntos en seis fechas, logró lo esencial al clasificarse como segundo del Grupo B, muy lejos del líder Liverpool (18 puntos), que ganó 2-1 en Milán.



Los rojiblancos tenían que ganar y esperar a que el Milan no lo hiciera en su estadio ante el Liverpool. Así ocurrió y el equipo de Diego Simeone vuelve a estar entre los 16 mejores de Europa.



El conjunto portugués deberá conformarse con ir a la Europa League como tercero de grupo, después de sumar un punto más que el conjunto 'rossonero'.



Con menos apuros que sus vecinos se clasificó a octavos el Real Madrid, que este martes sólo se jugaba el liderato del grupo D en el Santiago Bernabéu ante el Inter de Milán.



Los goles de Toni Kroos (17) y Marco Asensio (79) decantaron hacia el Real Madrid este duelo por el liderato de la llave, único aliciente de un encuentro al que los dos contendientes llegaban clasificados y que el Inter acabó con diez por roja directa a Nicolo Barella (64).



El Real Madrid se asegura así, 'a priori', un cruce más favorable en el sorteo de octavos que se celebrará el 13 de diciembre en Suiza evitando de entrada a equipos como Manchester City o Bayern de Múnich.



En el grupo C nada estaba en juego este martes, pero eso no importó a Sébastien Haller: el delantero internacional marfileño del Ajax de Ámsterdam anotó su 10º gol esta temporada en Champions.



Así pues Haller es líder en solitario en la tabla de goleadores por delante del polaco Robert Lewandowski (9 goles). El Ajax se despidió de la fase grupos con pleno de victorias tras ganar 4-2 al Sporting de Portugal.



En el otro partido, el Dortmund aplastó al Besiktas turco (5-0), con un doblete de Erling Haaland. El conjunto alemán va a la Europa League.



Y el París SG, con dos goles de Leo Messi y otros dos de Kylian Mbappé para derrotar 4-1 al Brujas, vivió por fin una noche plácida en el Parque de los Príncipes en la última fecha del grupo A de la Liga de Campeones.



Sin nada más en juego para los parisinos que cerrar la fase de grupos y despedir la Champions hasta febrero con buen sabor de boca, el PSG, que ya tenía asegurada su presencia en octavos en calidad de segundo de su grupo, hizo disfrutar a su público en una fría noche a las puertas del invierno europeo en la que las dos principales estrellas del equipo pusieron el calor por partida doble.



El Brujas (4º), que se jugaba continuar su periplo europeo en la Europa League, sumó su cuarta derrota consecutiva en la Champions, dejando el tercer puesto de la llave al Leipzig alemán, que se impuso 2-1 al líder Manchester City.



Resultados y clasificación tras la 6ª jornada:



- Grupo A



RB Leipzig (GER) 2 Szoboszlai (24), Silva (71)



Manchester City (ENG) 1 Mahrez (76)



París SG (FRA) 4 Mbappé (2, 7), Messi (38, 76 de penal)



FC Brujas (BEL) 1 Rits (68)



Clasificación: Pts J G E P GF GC



1. Manchester City 12 6 4 0 2 18 10



2. París SG 11 6 3 2 1 13 8



3. RB Leipzig 7 6 2 1 3 15 14



4. FC Brujas 4 6 1 1 4 6 20



- Grupo B



Milan (ITA) 1 Tomori (29)



Liverpool (ENG) 2 Salah (36), Origi (55)



Oporto (POR) 1 Oliveira (90+6 de penal)



Atlético de Madrid (ESP) 3 Griezmann (56), Correa (90), De Paul (90+2)



Clasificación: Pts J G E P GF GC



1. Liverpool 18 6 6 0 0 17 6



2. Atlético de Madrid 7 6 2 1 3 7 8



3. Oporto 5 6 1 2 3 4 11



4. Milan 4 6 1 1 4 6 9



- Grupo C



Ajax (NED) 4 Haller (8 penal), Antony (42), Neres (58), Berghuis (62)



Sporting de Lisboa (POR) 2 Nuno Santos (22), Bruno Tabata (78)



Borussia Dortmund (GER) 5 Malen (29), Reus (45+2 de penal, 53), Haland (68, 80)



Besiktas (TUR) 0



Clasificación: Pts J G E P GF GC



1. Ajax 18 6 6 0 0 20 5



2. Sporting de Lisboa 9 6 3 0 3 14 12



3. Borussia Dortmund 9 6 3 0 3 10 11



4. Besiktas 0 6 0 0 6 3 19



- Grupo D



Shakhtar Donetsk (UKR) 1 Dos Santos Pedro (42)



FC Sheriff (MDA) 1 Nikolov (90+3)



Real Madrid (ESP) 2 Kroos (17), Marco Asensio (79)



Inter (ITA) 0



Clasificación: Pts J G E P GF GC



1. Real Madrid 15 6 5 0 1 14 3



2. Inter 10 6 3 1 2 8 5



3. FC Sheriff 7 6 2 1 3 7 11



4. Shakhtar Donetsk 2 6 0 2 4 2 12