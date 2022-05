Una final candente: Real Madrid y Liverpool, dos colosos en busca de la gloria en París

París coronará al nuevo rey de Europa. Después de que San Petersburgo fuese descartada para albergar la final de la Liga de Campeones debido a la invasión de Rusia en Ucrania, la capital francesa, ciudad de la luz, muestra ya el brillo de las estrellas del conjunto blanco y de los 'Reds', dos de los clubes con la Champions más enraizada en su ADN, que en unas horas (2:00 p.m. ) se medirán en el Stade France en la final de la competición europea más prestigiosa.



Ciento veinticuatro partidos disputados en total entre la fase de grupos y las eliminatorias directas han traído al Real Madrid y al Liverpool a la final de la 67ª edición de la Champions, una competición en la que ambos clubes se reparten 19 títulos (13 para el club madrileño y 6 para los ingleses); más de la cuarta parte de las 'Orejonas' entregadas descansan en las vitrinas del Santiago Bernabéu o de Anfield.



En efecto, una buena parte de la grandeza de ambos clubes se ha forjado a lo largo de la historia de la competición. Si el Real Madrid ha conquistado la Champions en cinco décadas diferentes, el Liverpool lo ha hecho en cuatro, que serán cinco de ganar el sábado. Una continuidad en el tiempo de la que pocos equipos pueden presumir.



Temporada inolvidable

Pero si el pasado de los dos es glorioso, el presente no lo es menos. El conjunto blanco podría conquistar su quinta Champions en los últimos ocho años, mientras que la formación inglesa llega a su tercera final en cinco años, tras la perdida contra los blancos en la capital ucraniana, e imponerse el año siguiente, en 2019, al Tottenham (2-0).



Este año, pase lo que pase en la final, es ya de por sí exitoso para los dos contendientes, por lo que una victoria el sábado convertirá la temporada en inolvidable. El Real Madrid ha conquistado la Liga española, y aunque al Liverpool se le escapó la Premier en la última fecha, ya ha abierto sus vitrinas en dos ocasiones esta temporada, por la Copa de la Liga y de la FA Cup, ambas ganadas al Chelsea.



Si en la última ocasión en que ambos equipos se vieron las caras en el partido decisivo (2018) el triunfo fue para el conjunto blanco (3-1), entonces dirigido por Zinedine Zidane en lo que fue su tercer título consecutivo, la única vez en que dirimieron el título en la capital francesa (1981) la victoria fue para el Liverpool (1-0), aunque aquel partido se disputó en el Parque de los Príncipes de la ciudad parisina.



"Levántala otra vez", titula en portada el periódico deportivo español Marca, mientras que el británico Times habla de "la hora de la revancha".



Si París se ha vestido de gala para recibir a los miles de aficionados de dos de los equipos con más seguidores repartidos por el mundo, el dispositivo policial desplegado para evitar incidentes o disturbios estará a la altura del evento. Hasta 6.800 miembros de las fuerzas del orden velarán por la seguridad ante la posible presencia de 40.000 aficionados 'Reds' que podrían aterrizar en la ciudad sin entrada.



Por el momento este sábado no ha habido que lamentar altercados en un día que se presenta soleado y con agradables temperaturas en París.



Por la Copa… y el Balón de Oro

La final ofrece asimismo un duelo de altura en los banquillos. Ancelotti y Klopp, dos estilos, dos formas de ver y de vivir el fútbol, conducentes ambas al triunfo. Aunque la Orejona ha pasado más veces por las manos del italiano que del alemán. Ancelotti tocó el cielo europeo con el AC Milan en dos ocasiones (2003, 2007) y en su primera etapa en Madrid (2014).



Klopp ha tenido que aprender a lidiar con la decepción antes de coronarse con el laurel de la victoria. Dos veces finalista, con el Dortmund en 2013 y con Liverpool en 2018, el alemán encontró al fin su premio en 2019.



A la batalla colectiva se une el duelo individual entre los delanteros Karim Benzema y Sadio Mané, ambos aspirantes al Balón de Oro, a los que podría sumarse el egipcio Mohamed Salah. De su actuación en el partido y del nombre del equipo vencedor dependerán varios votos para el preciado galardón.



"Si eres Cristiano Ronaldo, Messi o ganas la final de Champions, eso aumenta definitivamente tus posibilidades de ganar el Balón de Oro", dijo Klopp.



'Carletto', que confesó que sí tiene el once inicial decidido, aunque no se lo ha dicho a sus jugadores, esbozó dónde estará la clave para llevarse la victoria: "Tenemos que plantear un partido en el que tenemos que mostrar nuestras cualidades, hemos demostrado durante la temporada que el equipo ha tenido un compromiso muy grande, calidad individual, jugadores que han entrado han dado la cara. El Liverpool va a plantear un partido intenso con mucha verticalidad. Quien más sea capaz de mostrar sus cualidades ganará el partido". Palabra de tricampeón.