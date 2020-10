Alejandro Cabra Hernandez

La Selección Colombia afronta este viernes, desde las 6:30 p.m., su debut por eliminatorias ante Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en plena emergencia sanitaria a nivel mundial por el covid-19.



Por tal motivo, el juego se disputará a puerta cerrada, al igual que los demás juegos de las clasificatorias de Conmebol en su primera jornada.



Lea también: ¡Vamos! Colombia inicia su camino rumbo a Catar 2022 frente a Venezuela en Barranquilla



No obstante, la pasión que genera la tricolor se presta para que haya reuniones sociales con la intención de ver el partido en todo el territorio nacional.



Uno de los principales referentes del equipo, Radamel Falcao García, no se olvidó de la temible enfermedad y dejó un mensaje de responsabilidad para los hinchas de la Selección.



"Buenos días a todos. ¡Día de fútbol! Que el partido de hoy no se convierta en un riesgo. Cuídemonos entre todos. En Familia. Cero aglomeraciones, lavado de manos, tapabocas. ¡Vamos Colombia!".



El Tigre recomendó que el juego sea visto en familia y que se eviten aglomeraciones. Además, hizo alusión a las medidas de bioseguridad recomendadas para la prevención del contagio: lavado de manos y uso de tapabocas.