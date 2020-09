¡Un paso seguro! Expertos dicen que el Everton sería un buen destino para James Rodríguez

Juan Carlos Pamo

La leyenda dice que en Liverpool los equipos nunca caminan solos. Tanto así, que el club rojo de la ciudad —el más mediático y también el más ganador— convirtió en un himno la canción ‘You’ll never walk alone’ de Los Beatles, que resuena fuertemente cada que hay un partido en Anfield Road.



Lo que muchas personas no saben es que, a solo un kilómetro de distancia, en el estadio Goodison Park, los hinchas del Everton, que representan la mitad azul de esa bella y fría región del noroeste de Inglaterra, comparten con modestia —mas no con menos fogosidad— esa identidad de sus más acérrimos rivales, reflejada en acompañar con el corazón a sus jugadores sin importar las circunstancias.



¿Quién lo iba a decir? Liverpool y Everton llevan más de cien años siendo contrincantes y buscándose diferencias —uno lleva el nombre de la ciudad y el otro no, uno es rojo y el otro es azul, uno es históricamente exitoso y al otro le ha costado un poco más—, pero en el fondo los mueve ese mismo sentir desbordado en el que el fútbol es sinónimo de ser incondicional.



Ese es el contexto al que seguramente llegará el volante colombiano James Rodríguez, quien este lunes no se presentó a entrenamientos con el Real Madrid porque estaría muy cerca de concretar su paso al Everton, un equipo histórico sin tantos triunfos, pero que puede ofrecerle una nueva oportunidad para reencontrarse con su fútbol y recibir al fin el calor de una hinchada apasionada que sueña con llenar su mediano estadio de 39.000 espectadores para corear su nombre a más no poder.



Luego de una temporada difícil en el Madrid —donde el técnico Zinedine Zidane nunca creyó en sus capacidades—, Rodríguez llegaría a un campeonato más exigente físicamente como lo es la Premier League, pero donde contará con el respaldo del técnico Carlo Ancelotti (quien lo puso a brillar años atrás en el club merengue) y del defensor Yerry Mina, quien lleva dos temporadas en Everton.

¿Le conviene dar este paso?

Hamilton Ricard (Quibdó, 1974) es uno de los pocos jugadores colombianos que ha logró adaptarse rápido a la Liga Premier, donde marcó 57 goles en cuatro años (1997-2001) con el Middlesbrough.



En diálogo con El País, el exdelantero ve con buenos ojos el muy posible traspaso de James al equipo azul de Liverpool.



“Pienso que en este momento el Everton es un destino ideal para él, porque aunque le van a exigir, va a tener un buen compás de espera por el tipo de club al que llega”.



Para Ricard, “la Premier va a llevar a James a exigirse al 100 %, porque si no está preparado, le van a pasar por encima”.



Sin embargo, considera que el ‘10’ de la Selección Colombia lo tiene todo para sobrevivir en un campeonato en donde el desgaste físico y la velocidad son factores más determinantes que en otros campeonatos.



“Nadie niega sus grandes condiciones. Llega a un equipo modesto, pero estará respaldado por un técnico que lo conoce. También le ayudará estar lejos de Madrid, que es una ciudad muy mediática”, analizó.



Luis Fernando Restrepo, corresponsal colombiano de la cadena DirecTv en Inglaterra, asegura que el éxito de James pasará también por las responsabilidades que asuma el jugador.



“Todo dependerá de él. Everton es un equipo que necesita sacrificio y talento, y que hizo una buena inversión para reforzar la plantilla”, explicó.



“Ancelotti quiere aplicar en el equipo un estilo de fútbol que beneficia a James, pero él debe competir por el puesto y tener responsabilidades ofensivas y defensivas, porque esa es la dinámica de acá”, aseguró



Restrepo, quien considera que para el jugador podría significar un peso extra llegar como el refuerzo más caro del plantel.



“Va a ganar mucho dinero y en Inglaterra ven eso como una inversión arriesgada”, apuntó.

¿Cómo le conviene jugar?

Héctor Varela, entrenador vallecaucano con Licencia de la Uefa, y quien reside en Reino Unido, piensa que a James le convienen los planteamientos tácticos de Ancelotti, que varían entre el 3-4-1-2 y el 4-4-1.



“La idea en el primer esquema sería que Rodríguez fuera el enlace entre los dos delanteros, mientras que en el segundo él sería ubicado justo detrás del atacante”, puntualizó.



Para Varela, “Ancelotti no va a poner a James de extremo a hacer recorridos de 60 metros para hacerlo quedar mal. Es un técnico muy inteligente y sabrá en dónde sacarle su mejor provecho, porque en eso ha radicado siempre su éxito con los equipos que ha dirigido”.



James está a solo una firma de viajar a Liverpool, esa ciudad pequeña, pero que promete inyectarle de nuevo esa pasión por el fútbol que no conoce límites. Con la camiseta azul puesta y demostrando toda su calidad, el ‘10’ no volverá a caminar solo.

La historia del Everton

El equipo al que llegaría James Rodríguez tiene 142 años. Fue fundado el 1 de enero de 1878. Les dicen los ‘Toffees’ en honor a un famoso caramelo inglés.



El equipo azul ha jugado 118 temporadas en la Primera División, siendo el equipo con más partidos en la máxima categoría del balompié de ese país.



Ha ganado la Liga en nueve oportunidades, siendo el cuarto equipo con más galardones detrás de Manchester United, Liverpool y Arsenal.



La última vez que fue campeón liguero, el torneo todavía no se llamaba Premier League. Fue en la campaña 1986-1987. Los azules le ganaron la carrera por el título al Liverpool, su rival de toda la vida.