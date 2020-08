¡Un gran vacío! Messi no se presentó al primer día de entrenamientos con el Barcelona 

Daniel Molina Durango

Lionel Messi, que ha comunicado al Barcelona su intención de salir del club, no acudió al primer entrenamiento del equipo para la temporada 2020-21, confirmaron fuentes próximas a la entidad española.



Tras no haber ido el domingo al centro de entrenamiento para someterse a un test de covid-19, como sí hizo el resto de la plantilla, la leyenda argentina no participó en la primera sesión de Ronald Koeman como entrenador.



De esta forma se mantiene el pulso entre el Barça y el jugador más importante de su historia, que anunció el martes pasado su intención de poner fin a 20 años como azulgrana, desde que llegara con 13 a las categorías inferiores.



El seis veces Balón de Oro y sus abogados consideran que participar en el programa de pretemporada del Barcelona iría en contra del argumento que defienden: Messi ya no pertenece al club y desea cerrar su salida.



Le puede interesar: ¿De salida? James Rodríguez no se presentó a inicio de pretemporada con Real Madrid

Fundido tras una temporada de pesadilla, entre resultados decepcionantes y varios escándalos, Messi envió un burofax (tipo de correo que tiene valor de prueba ante la justicia) explicando que desea poner fin a su contrato de forma "unilateral".



El argentino activaba así la cláusula N.24 de su contrato, que le permite salir libre cada año antes del 10 de junio.



Pero el desarrollo atípico de la presente temporada, interrumpida varios meses por la pandemia de coronavirus, es un argumento para dar validez a la cláusula en agosto, según su equipo jurídico.



Al no considerarse miembro de la plantilla de Koeman (nombrado el 19 de agosto), Messi no se ha dejado ver en las dos primeras citas de los jugadores, forzando así una negociación con el club.



Messi, de 33 años, ha ganado 35 trofeos y ha marcado 634 goles en sus tres lustros al máximo nivel.