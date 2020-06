Un gol de Rakitic rescató al Barcelona, que ahora le mete presión al Real Madrid

Daniel Molina Durango

El Barcelona ganó 1-0 en su campo con el Athletic de Bilbao este martes en la 31ª jornada de LaLiga para recuperar provisionalmente el liderato del campeonato y meter presión al Real Madrid.



Un gol de Ivan Rakitic (70) permite al Barça encabezar provisionalmente LaLiga con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid, obligado a vencer el domingo a un Mallorca que lucha por la salvación.



En el primer día desde la reanudación del campeonato en que fue titular el tridente 'GSM' formado por Leo Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann, el equipo catalán sufrió para acertar con la portería contraria.



El Athletic de Bilbao, que se había impuesto en el partido de ida en la capital vizcaina, supo diseñar una maraña defensiva en la que el Barça no lograba encontrar los huecos para hacer daño pese a los continuos intentos de la 'GSM'.

Leo Messi, estrechamente vigilado encontrándose rápidamente con hasta cuatro jugadores contrarios encima en cuanto tocaba el balón, no pudo hacer su mejor juego.

Cambios efectivos

El Barsa tenía el balón, pero sin profundidad, apenas inquietó la portería de Unai Simón en la primera parte, mientras el Athletic puso su empeño en desbaratar el juego azulgrana buscando sus oportunidades en rápidos contraataques, fiado en la velocidad de Iñaki Williams.



"No ha sido fácil, el Athletic lo ha hecho muy bien, ha defendido muy bien, ha hecho que no haya mucho espacio", dijo Rakitic tras el partido a la televisión Movistar+.



Con su equipo atascado, el técnico azulgrana Quique Setién trató de dar un punto de velocidad a su juego con las entradas de Riqui Puig (55), Ansu Fati y Rakitic (64) en la segunda parte.



Nada más entrar al campo, Ansu Fati remató por encima del larguero (65), pero cinco minutos después, Rakitic no falló.

El croata entró desde segunda línea al área, donde Messi le dejó un balón para que Rakitic fusilara a Unai Simón (70) y marcara su primer gol de la temporada.



El gol desatascó al Barcelona, que con el marcador a favor jugó más tranquilo, aunque el Athletic tampoco bajaría los brazos.



En los últimos diez minutos, el Athletic se fue a buscar la igualada, pero el marcador ya no se movería, aunque Ansu estrelló un balón en el palo en el descuento (90+3).



El Barça se llevó una sufrida victoria para seguir con su particular pulso por LaLiga con el Real Madrid, mientras por detrás, el Atlético de Madrid ganó este martes 1-0 al Levante.