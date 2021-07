Un crack deja la 'Mannschaft': Toni Kroos anunció su retiro de la selección alemana

Ricardo Micolta Angulo

El internacional alemán del Real Madrid Toni Kroos anunció este viernes que se retira de la selección, con la que ganó la Copa del Mundo en 2014, tras la eliminación en octavos de la Eurocopa ante Inglaterra (2-0) el martes.



"He jugado 106 veces para Alemania. No habrá otra vez", escribió en su cuenta de Instagram el futbolista de 31 años.



"Ya había tomado la decisión de retirarme tras esta competición. Estaba claro para mí desde hace mucho tiempo que no estaría disponible para la Copa del Mundo 2022 de Catar", añadió Kroos, autor de 17 tantos con el equipo nacional.



"Fue para mí un honor llevar esta camiseta durante tanto tiempo. Lo hice con orgullo y pasión", añadió, afirmando querer concentrarse en el Real Madrid y dedicar más tiempo a su mujer y a sus tres hijos.



Kroos ya había contemplado retirarse de la selección alemana tras el fracaso en el Mundial de Rusia 2018, cuando su equipo no superó la fase de grupos, pero finalmente se quedó.



Pieza fundamental para el seleccionador saliente Joachim Low, Kroos debutó con el equipo nacional en 2010. En 2018 fue elegido jugador del año en Alemania.



Con su anterior equipo, el Bayern Múnich, fue campeón de la Champions en 2013, un trofeo que luego conquistó en tres ocasiones con el Real Madrid (2016, 2017 y 2018).