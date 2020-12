Tottenham y United pasan, habrá doble derbi en 'semis' de Copa de la Liga

Juan Carlos Pamo

Tottenham y Manchester United sellaron su boleto a semifinales de la Copa de la Liga inglesa al derrotar este miércoles al Stoke (3-1) y al Everton (2-0) respectivamente, y disputarán sendos derbis en enero ante Brentford y Manchester City en busca de la final.



Un gol del delantero uruguayo Edinson Cavani sirvió para desatascar el partido ante el Everton (2-0), a dos minutos del final.



En el estadio Goodison Park de Liverpool, los 'Diablos Rojos' dominaron su partido ante el Everton pero hasta el minuto 88 se mantuvo el cero a cero inicial.



Con el francés Paul Pogba en el once, el United se mostró muy fuerte de inicio, con varias ocasiones a cargo de Mason Greenwood y Cavani en la primera media hora.



Fiel a su idiosincrasia esta temporada, los 'Toffees' capearon el temporal, pero más allá de una falta lanzada por el islandés Gylfi Sigurdsson y bien salvada por Dean Henderson, de nuevo por delante de David de Gea (38) , el equipo de Carlo Ancelotti decepcionó.



El francés Anthony Martial, que había entrado en la segunda parte, dio el pase a Cavani para que el 'charrúa' anotase el 1-0 con un zurdazo ajustado desde fuera del área (88) .



En el tiempo añadido, el propio Martial cerró definitivamente el partido (90+5) para dar al United tardía pero no por ello menos merecida.



"¡La definición de Cavani no estuvo mal! Es un delantero de mucha calidad. Sabemos que cuando defendemos bien tenemos jugadores para darnos la victoria" , declaró el técnico noruego del United Ole Gunnar Solskjaer.



El Tottenham, con sendos goles de sus estrellas Gareth Bale y Harry Kane, superó 3-1 al Stoke (2ª división).



Esta victoria refuerza los ánimos de los 'Spurs' de José Mourinho, que venían de un empate y dos derrotas en la Premier, por las que pasaron de ser colíderes con el Liverpool, a ocupar el sexto puesto, a seis puntos de los 'Reds'.



Y eso que Mourinho decidió dar descanso de inicio al surcoreano Son-Heung-min, que entró en el descanso en lugar de Gareth Bale.



Para entonces el exdelantero del Real Madrid ya había adelantado al conjunto londinense con un leve toque de cabeza (22).



Aunque el Stoke igualó en el 53 por medio de Jordan Thompson, el conjunto de superior categoría no tuvo problemas para clasificarse, después de tener la posesión del balón dos tercios del tiempo de juego.

Ben Davies, con un disparo desde 23 metros, estableció el 2-1 (70).



A nueve minutos del final del tiempo reglamentario, Kane puso fin a todo suspense con un potente disparo.



El sorteo de semifinales, realizado inmediatamente después del Everton-United, deparó un derbi entre los 'Diablos Rojos' y los 'Citizens', y entre los 'Spurs' y el invitado sorpresa a las semifinales, que este año -pandemia obliga- serán a un solo partido.



El Tottenham deberá desconfiar de un Brentford que ha dejado a cuatro equipos de la Premier por el camino; Southampton, West Bromwich Albion, Fulham Y Newcastle.