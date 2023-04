¡Todavía no está listo! Luis Díaz tendrá que esperar nuevamente para su regreso

El Liverpool no la pasa nada bien en la Premier League de Inglaterra, en el cual cayó goleado el pasado fin de semana contra el Manchester City 4 a 1 y poco a poco se aleja de las posibilidades de clasificar a las competencias europeas para la próxima temporada.



En toda esta incertidumbre de los de Anfield, una de las preguntas que se hace la prensa, los hinchas y demás fanáticos del fútbol, es cuándo podrá regresar a la competencia el colombiano Luis Díaz, quien desde hace algunos días volvió a los entrenamientos con su club, pero el guajiro aún no está a punto y no lo quieren forzar.



“Luis está de vuelta en pequeñas partes de los entrenamientos. Es fantástico tenerlo de vuelta (...) Parece muy prometedor, estamos en las etapas finales”, indicó el técnico del Liverpool Jürgen Klopp previo al juego con el City.



Ahora, el entrenador previo al juego de este martes contra el Chelsea por la Liga Premier, dijo que: “Por mucho que queramos que regrese, todavía tenemos que darle tiempo. Obvio que hace tiempo que tenía la lesión inicial. Pero cuando volvió a entrenar en Dubái se veía espectacular, hasta que se lesionó de nuevo. Así que tenemos que asegurarnos de ser pacientes”, indicó sobre el colombiano.





Hay que recordar que Luis se lesionó el pasado mes de octubre, volvió a los entrenamientos en diciembre, pero volvió a recaer en su problema de rodilla. Ahora, quieren darle el tiempo estimado sin apresurarse.



También, el técnico alemán confirmó que es muy poco probable que esté para el próximo fin de semana contra el Arsenal por la Premier: “No diría que está completamente fuera de escena, pero es bastante improbable. Pero después de eso, Luis volverá”.



Liverpool visita este martes al Chelsea a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) en el estadio Stamford Bridge, por el juego aplazado de la fecha 8 de la Liga Premier de Inglaterra.