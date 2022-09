'The Best', el libro que mide a las estrellas internacionales en la historia del fútbol 

En un año en el que se vivió una candente Champions League, una Copa Libertadores que se roba el protagonismo del continente y con la cita más grande del fútbol cada vez más cerca, muchos recuerdan a los mejores de la historia y se debaten para determinar quién es el mejor del balompié mundial.



Ahí es cuando entra Jhon Jairo Girón, escritor del libro The Best, una compilación de los más destacados números y resultados de todos los jugadores de la historia del fútbol.



“Decidí escribir este libro debido a que hay una discusión permanente de saber quién es el mejor futbolista del mundo y de la historia. Con el Mundial de Catar cerca, aún más se retoma este debate. Por eso creé un barismo, es decir, una tabla de rendimiento para poner a medición cada una de las estrellas internacionales”, expresó Jhon Jairo, abogado de 52 años.



Este libro contiene información de 50 futbolistas del Siglo XX y XXI. Cada dato es recogido para determinar al mejor de todos los tiempos.

“La medición de esta calificación se hace por medio de récords, títulos, goles y torneos en los que haya competido cada uno de estos futbolistas. Hay resultados impresionantes como los de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pelé también entra en eso”, comentó Jhon Jairo.



Algunos de los datos más resaltados que se mencionan en este libro van desde Pelé, que anotó 17 goles en Copa Libertadores, hasta Cristiano Ronaldo, como el goleador histórico de la Champions League con 140 tantos.



Este libro fue escrito con la ayuda del exfutbolista César Torres. El ahora técnico del Cortuluá le ayudó a Jhon Jairo a determinar los parámetros de puntuación en las diferentes posiciones de los futbolistas.



Por otro lado, de la lista de 50 el abogado menciona a los que entran en el top 5: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pelé, Sergio Ramos y Franz Beckenbauer. Todos son futbolistas ganadores y que conservan al menos un récord histórico.



¿Hay algún colombiano en la lista?

​

Según Jhon Jairo, ningún colombiano pudo entrar a esta lista de los mejores 50 de la historia. Sin embargo, el abogado aseguró que el que más cerca estuvo fue James Rodríguez.



Para hacer parte de los mejores de la historia, se debe llegar a una puntuación de 500. El cucuteño estuvo muy cerca al tener alrededor de 450.



El otro ‘cafetero’ que también estuvo a punto de ser uno de los elegidos entre los mejores fue el delantero Radamel Falcao García.



Por último, este libro se realizó con los datos actualizados hasta el 31 de octubre del 2021.



The Best se volverá a renovar en diciembre de este año, para incluir al Mundial de Catar. Además, entrarán los datos de la Champions obtenida por el Real Madrid y la Copa Libertadores, que está en su fase final.



El libro fue publicado por una editorial española y se puede conseguir por pedido online. La obra tiene un valor de 34.95 euros, es decir, unos 145.000 pesos colombianos.