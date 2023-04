¿Terminará la hegemonía brasileña? Esta semana inicia la fase de grupos de la Libertadores

Nada indica que haber sido campeón mundial hace menos de cuatro meses le garantice a Argentina un golpe de timón a nivel de clubes en la Copa Libertadores, un coto cerrado para los brasileños desde 2019, que parece no cambiará de dirección en 2023.



Flamengo, vigente campeón, es por lejos el equipo más poderoso de la región y amenaza con conquistar su tercer título en cinco años (2019 y 2022), y otro brasileño, el Palmeiras, apura por destronar a su rival carioca y lograr su tercera coronación en un lustro (2020 y 2021).



El dominio de los clubes brasileños es apabullante en un contexto general que solo los argentinos están en condiciones de inquietar.



Sin embargo, clubes como el Flamengo, el más popular de Brasil, cuentan con una plantilla que roza el nivel de grandes equipos europeos: el delantero Gabriel Barbosa 'Gabigol', el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, el chileno Arturo Vidal, Everton Ribeiro... Difícil de igualar en Sudamérica.



En cambio, otro favorito como River Plate vende a sus estrellas emergentes y campeones mundiales Enzo Fernández (Chelsea) y Julián Álvarez (Manchester City) pero no los puede sustituir a un nivel parecido y padece una baja de calidad.



Si no es Brasil...

​

Esta edición de la Copa Libertadores, cada vez más apetecida por cuestiones deportivas y económicas, tampoco deja mucho espacio para el éxito de clubes de otros países que no sean sobre todo Brasil y luego Argentina.



Flamengo integra una llave, el Grupo A, en el que puede pasear sin grandes sobresaltos hasta los octavos ante rivales como Racing (Argentina), Aucas (Ecuador) y Ñublense (Chile). Aunque el Mengão debuta el miércoles de visita ante los ecuatorianos con el cuidado de perecer en la altitud de Quito (2.850 metros).



En esa llave, Racing, que inicia su derrotero el miércoles ante el débil Ñublense, es el conjunto llamado a conquistar la segunda plaza del Grupo A que le daría el paso a los octavos de final.



El Palmeiras, principal rival de Flamengo por el cetro continental, debuta en el Grupo C con un reto de altura, los 3.600 metros de La Paz, donde lo espera Bolívar el jueves.



Completan el estreno en esa pareja serie el competitivo Cerro Porteño de Paraguay ante Barcelona de Ecuador, el único equipo que osó desafiar el dominio de brasileños y argentinos con un tercer puesto en 2017 y un cuarto escalón en 2021.



En el Grupo B, Nacional tiene todo dado para reivindicar al fútbol uruguayo de clubes, de capa caída desde que Peñarol fue finalista en 2011. El 'Bolso' puede comenzar con buen pie frente al humilde Metropolitanos de Venezuela.



Para frenar al Fla



Otro de los aspirantes al título, River Plate, afronta un debut de sumo riesgo en La Paz ante The Strongest el martes por el Grupo D. En la misma serie, Fluminense quiere perderle pisada a Flamengo, su archirrival carioca, y fichó a una figura internacional como Marcelo, ex Real Madrid. El Flu espera en Rio de Janeiro al peruano Sporting Cristal para comenzar a caminar hacia los octavos.



En cambio, Boca, el otro equipo más popular de Argentina, afronta un panorama opuesto al gran momento de su archirrival River: sin técnico tras la destitución de Hugo Ibarra por bajos resultados, los xeneizes debutarán el jueves de visita ante el venezolano Monagas por el Grupo F, una ocasión para salir de la mala racha que lo persigue en el torneo local.



La fase de grupos de la Libertadores se jugará desde la semana próxima hasta el 29 de junio y los dos primeros de cada serie avanzarán a los octavos de final, cuyos cruces serán decididos mediante sorteo.



En tanto, los terceros de las ocho series de la Libertadores jugarán una ronda de playoffs (ida y vuelta) contra los segundos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana por un lugar en los octavos de final de este torneo.



La final de la Copa Libertadores de 2023 se disputará en noviembre en la catedral del fútbol brasileño, el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.