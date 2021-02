"Tenemos la ilusión de llegar hasta la final de Champions", asegura Zinedine Zidane

Juan Carlos Pamo

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este martes que están en "una buena dinámica" para enfrentarse al Atalanta el miércoles en la Liga de Campeones, donde tienen "la ilusión de llegar hasta la final". .

"La dinámica es buena", afirmó Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro de ida de octavos de final de la Champions, añadiendo que "estamos haciendo las cosas bien, queremos hacer un buen partido".



"Tenemos la ilusión de hacerlo lo mejor posible, de llegar hasta la final", aseguró el técnico merengue, que afronta el encuentro "como una final y más ahora que es una eliminatoria".



Preguntado por si firmaría un empate el miércoles a la espera de la vuelta en Madrid, Zidane aseguró que "siempre vamos a entrar en el campo para ganar, nunca nos vamos a contentar con menos".



El equipo merengue llega con muchas bajas importantes como las de Karim Benzema, Sergio Ramos o Dani Carvajal, ante lo que Zidane se muestra resignado.



"Es verdad que tenemos muchas ausencias, muchos jugadores indisponibles, pero es inevitable, es la situación que tenemos", dijo Zidane, recordando que esta temporada fue especial, sin pretemporada para prepararse.



"Hay jugadores que no están, pero hay otros que sí y vamos a jugar con ellos, nos hemos preparado bien para este partido, tenemos que seguir lo que hacemos bien últimamente: no conceder muchas ocasiones y al mismo tiempo, crearlas", afirmó.



"Será un buen partido para seguir haciendo eso", aseguró. "Será un partido complicado para el Real Madrid. Hay que entrar al campo con actitud y siempre queremos mostrar que somos un equipo fuerte, potente, pero no siempre es fácil", concluyó.