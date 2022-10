Ten Hag, técnico del Manchester United, asegura que Cristiano Ronaldo está de buen humor

El delantero portugués del Manchester United, Cristiano Ronaldo, está "de buen humor" y "se da al máximo" en el entrenamiento, pese a su tiempo de juego famélico, aseguró el entrenador Erik Ten Hag, este miércoles.



"Cuando estás aquí feliz o satisfecho, estando en el banquillo, no es el club en el que debes estar, particularmente en el caso de Cristiano", explicó el holandés, antes del partido de la Europa League contra los chipriotas del Omonia Nicosia.



"Es muy competitivo, como todos sabemos. No está contento, evidentemente, cuando no juega", reconoció Ten Hag.



"Pero como he dicho, si debo repetirlo, se entrena bien, está de buen humor, está motivado y se da al máximo. Es eso lo que se espera de él", completó el técnico, que podría ofrecerle su cuarto partido como titular de la temporada, entre todas las competiciones.



El delantero de 37 años, que buscó partir la pasada pretemporada, asistió desde el banquillo, el domingo, a la humillación sufrida ante el Manchester City (6-3).



Para el desplazamiento a Chipre, los Red Devils, segundos de su grupo tras una derrota contra la Real Sociedad y una victoria contra el Sheriff Tiraspol, deberán jugar sin Harry Maguire y Raphael Varane.