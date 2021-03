¿Su primer clásico? Agustín Palavecino, ex Deportivo Cali, sería la carta de Gallardo para el duelo Boca-River

Francisco Henao

Agustín Palavecino, que llegó hace poco más de un mes a River Plate procedente del Deportivo Cali, podría ser la carta de Marcelo Gallardo el domingo en el clásico Boca-River que paraliza el fútbol argentino.



Palavecino es el jugador que piden los hinchas de River para que juegue al lado del colombiano Jorge Carrascal en la función de generación de fútbol.



El volante, que salió del Cali después de largas negociaciones, es el refuerzo de River que más minutos ha jugado y en las oportunidades que ha tenido, ha dejado buenas sensaciones.



Preguntado sobre la opción de que Palavecino sea titular en la Bombonera, el técnico de River no adelantó, ni aseguró nada.



“Todo es una posibilidad. No sé. No es una utopía para nada. ¿Qué querés que te diga? Todas son posibilidades. Lo que intuyas es tu problema, tema tuyo, ja”, le dijo Gallardo a un periodista que le preguntó sobre esa opción.



La formación titular seguramente ya estará en la cabeza de Gallardo, y si se le da la opción a Palavecino, el ex Deportivo Cali, que en Colombia jugó muchos clásicos frente al América, estará ante el reto más grande por lo que significa ese duelo en el fútbol argentino y su repercusión a nivel internacional.