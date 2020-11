¡Sorpresa! Real Madrid se complica en Liga de España al caer en casa con el Alavés

Juan Carlos Pamo

El Real Madrid sufrió un resbalón importante en la 11ª jornada de la Liga española al perder este sábado en casa por 2 a 1 ante el Alavés, sufriendo así su tercera derrota en este campeonato.



Lucas Pérez (minuto 5 de penal) y Joselu (49) firmaron los tantos del equipo vasco en su visita al estadio de Valdebebas. El brasileño Casemiro acortó para los locales ya en el 86.



El Real Madrid, con las bajas de Sergio Ramos y Karim Benzema, se queda con 17 puntos, en la cuarta posición, y empieza a quedar descolgado de los primeros puestos.



El equipo blanco queda ahora a seis puntos del Atlético de Madrid (2º) , que ganó 1-0 en Valencia (11º) este sábado, y del líder, la Real Sociedad (1º), que puede ponerse con nueve puntos más que el Real Madrid si gana el domingo contra el Villarreal (3º).



En las tres últimas jornadas, el Real Madrid ha sumado apenas un punto de nueve posibles.



En la Liga de Campeones el equipo blanco ha reconducido el rumbo en su grupo tras encadenar dos triunfos seguidos sobre el Inter de Milán, pero no tiene todavía su clasificación a octavos y el martes visita al Shakhtar ucraniano, con el que perdió 3-2 en Valdebebas en la primera jornada.



En el partido de este sábado ante el Alavés (ahora 9º), el equipo blanco tuvo muchos problemas frente a un rival muy ordenado defensivamente y veloz al contragolpe.



El penal transformado por Lucas Pérez en el 5 permitió al Alavés jugar con el viento a favor.



Courtois fue 'culpable' en el segundo tanto del Alavés, en el 49, cuando envió un mal pase desde su área y Joselu lo interceptó, enviando a continuación desde fuera del área un tiro que terminó en la red de los 'merengues'.



Casemiro (86) anotó empujando a la red en el área pequeña un rechace del arquero rival.



La otra mala noticia de la noche para el Real Madrid fue el cambio del también belga Eden Hazard en el minuto 28 por un problema físico.



En el otro partido estrella del día, el Atlético de Madrid se afianzó en el segundo lugar con su 1-0 en Valencia, gracias a un pase al centro del área del belga Yannick Ferreira Carrasco que rebotó en el defensa Toni Lato, que introdujo el balón en su propia portería cuando intentaba despejar, en el minuto 79.



Es la sexta victoria consecutiva del Atlético de Madrid en la Liga española, aunque en la Liga de Campeones todavía tiene pendiente conseguir su clasificación a octavos de final y el martes recibe al temible Bayern Múnich en el Metropolitano.



"No nos detenemos a mirar lo que hemos hecho, el fútbol no te permite detenerte a eso. Tienes que cuidar lo que se está haciendo bien y mejorarlo, y corregir lo que haces mal. La vida y el fútbol no te permite detenerte. Si lo haces, la ola te lleva", declaró el técnico argentino del Atlético, Diego Simeone.



Antes del partido tuvo lugar un minuto de silencio como respeto al fallecido Diego Maradona, que fue vivido con especial emoción por Simeone, que durante el mismo dedicó aplausos a su excompañero y amigo, brindando una de las imágenes del día en LaLiga.



El equipo en el que jugaron juntos Maradona y Simeone, el Sevilla (5º) consiguió un sufrido triunfo, por 1-0 en el terreno del Huesca (19º), gracias a un gol del marroquí Youssef En Nesyri en el 83. Los andaluces se aproximan a un punto del Real Madrid y de la 'zona Champions'.



En el minuto de silencio previo al partido, todos los jugadores del Sevilla lucieron una camiseta con el número 10 a la espalda, como tributo a Maradona, mientras sonaba por la megafonía el tango "Mi Buenos Aires querido".



En el primer partido del sábado, Elche (8º) y Cádiz (6º), dos recién ascendidos que están sorprendiendo en el arranque de LaLiga, empataron 1-1.



El argentino Lucas Boyé adelantó al Elche en el 38 y en el 55 igualó para los visitantes Álvaro Cervera.