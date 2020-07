¡Sin fortuna! Yerry Mina volvió a lesionarse con el Everton de Inglaterra

Juan Carlos Pamo

Yerry Mina vuelve a sufrir el drama de una lesión. El defensor colombiano al servicio del Everton de Inglaterra tuvo que ser sustituido en el juego en el que su club perdió 3-0 ante Wolves.



Pasada la primera hora del juego, Mina recibió el balón tras un pase de Jordan Pickford, amagó frente a un rival y salió jugando. Al parecer ese movimiento le generó molestias en el aductor de su pierna derecha por lo que detuvo su marcha para recibir atención médica. Minutos después salió del partido.

Era el segundo compromiso como titular del central colombiano tras la reanudación de la Premier League. En un entrenamiento previo al regreso a competencia, el colombiano sufrió una lesión muscular, situación que enciende las alarmas del club dirigido por Carlo Ancelotti.



Al final del encuentro el técnico se refirió a la dolencia de Mina. El italiano confirmó que el defensor no estaba recuperado totalmente, pero tuvo que arriesgarlo por las lesiones de otros jugadores.



“Yerry tiene un problema muscular. Desafortunadamente cuando solo tienes dos días de descanso los jugadores no se alcanzan a recuperar del todo. Yerry no se alcanzó a recuperar bien y ahí es donde pasan este tipo de lesiones”, aseguró el estratega.