Sin despeinarse, Brasil arrolla 5-0 a Bolivia en debut hacia Catar-2022

Juan Carlos Pamo

Sin pasar apuros y en tercera marcha, Brasil arrolló 5-0 a Bolivia este viernes en Sao Paulo en el comienzo del clasificatorio sudamericano para el Mundial Catar-2022.



El equipo de Tite lidera la región gracias a anotaciones de Marquinhos (16) , José María Carrasco en propia puerta (66), Coutinho (76) y doblete de Roberto Firmino (30 y 49), en juego disputado en el estadio Neo Química Arena.



Con un activo Neymar, que puso dos asistencias y recuperado in extremis de dolores de espalda que mantuvieron en vilo su presencia, la 'Canarinha' dominó un encuentro en el que se ratificó la inferioridad de Bolivia, que en las últimas cuatro eliminatorias ha terminado colista o penúltima de la tabla.



La 'Seleçao' ahora viajará a Lima para enfrentar a Perú el martes. Ese mismo día, los hombres dirigidos por el venezolano César Farías, que se estrenó en el banco verde, recibirán a Argentina en la altura de La Paz (3.600 metros).



La lluvia que bañó a Sao Paulo desde la madrugada fue el preludio de la tormenta que hundió a la embarcación boliviana. La nueva tripulación verde prometió una cara nueva luego de más de dos décadas de fracasos. Por ahora, son solo palabras.



El reloj no marcaba un minuto y Brasil ya había desperdiciado la primera opción de estrenarse. Everton 'Cebolinha', en el segundo 45, erró con el arco vacío luego de que Carlos Lampe despejara un desborde de Renan Lodi.



El yerro marcó una pauta del juego. La izquierda, con llegadas incisivas del lateral del Atlético de Madrid, fue el punto de salida de la ofensiva brasileña. Y además fue un adelanto de lo que se avecinaba para el capitán boliviano, responsable de que el marcador no terminara más abultado.



Durante la semana Tite advirtió de su estrategia: alinear a Douglas Luiz al lado del capitán Casemiro para que el volante del Aston Villa cubriera el espacio que Lodi iba a dejar cuando se uniera a la ofensiva.



La idea fue facilitada por el planteamiento andino, que intentó defender el cero con un 4-5-1 sin ambiciones siquiera de contragolpear. Su única sacudida fue en el 51, en un remate de Bruno Miranda al borde del área que Weverton -reemplazo del lesionado Alisson- envió al córner.



Aparte de las funciones como extremo de Lodi, Tite dio la orden a Coutinho, 'Cebolinha' y Neymar de moverse libremente por todo el frente de ataque. El del PSG y el del Barca, por momentos, jugaron pegados en el medio.



El desparpajo de los atacantes confundió a los bolivianos, que perdieron con frecuencia los marcajes en medio de constantes bombardeos desde las bandas. Solo Firmino mantuvo, estático pero letal, su posición.



En un cañoneo por derecha de Danilo, Marquinhos entró con fuerza al área y vulneró por primera vez al arquero del Always Ready. El zaguero del PSG sumó su segunda anotación de verdeamarelho.



La fórmula se repitió un cuarto de hora después, pero por la otra banda y vía terrestre. Lodi centró con fuerza y el ariete del Liverpool venció a Lampe. Cada ida a recoger el balón dentro del arco desnudaba la impotencia del boliviano más experimentado en la cancha.



La imagen se repitió tres veces más. Recién regresados del camerino, Rodi se juntó con Neymar. El 10 metió la pelota al área para que Firmino chutara, colara la pelota por entre las piernas del guardameta y festejara su tanto 15 con Brasil.



Con el Cristo de espaldas, el arco boliviano fue vulnerado nuevamente, esta vez por fuego amigo. Carrasco empujó el balón en propia puerta tras desborde de Coutinho.



El renacido mediocampista del Barsa, de un metro con 72 centímetros de estatura, anotó minutos después, de cabeza, su gol 18 con Brasil.



'Ney', que recibió el alta médica en la tarde tras no entrenarse desde el miércoles, desbordó por izquierda, centró y ya Bolivia no volvió a levantarse.



El experimento de Farías de dividir la plantilla para los duelos contra Brasil y Argentina, que venció 1-0 a Ecuador en Buenos Aires, recibió un mazazo. La idea de dejar en casa a hombres experimentados como Marcelo Martins o Alejandro Chumacero y apostar por jóvenes fracasó en Sao Paulo.



Contra Messi tendrá la prueba final de la primera doble jornada premundialista. Prueba, con sabor a entrenamiento, que los pentacampeones pasaron de sobra en una noche lluviosa. Perú, que empató con Paraguay en Asunción, quizás desvele el verdadero potencial brasileño.