¡Siguen las críticas! La Copa América tiene grandes detractores

Juan Carlos Pamo

La Copa América de Brasil, que debe comenzar en una semana, tiene enemigos hasta en el propio país organizador.



La designación del gigante suramericano como sede, después de que la Conmebol les quitara la realización del certamen futbolero a Colombia y a Argentina, el primero por la situación de orden público y el segundo por el alto número de contagios de covid, no fue bien vista por técnicos y jugadores de la región.



Justamente porque Brasil es uno de los países con más alta tasa de muertes por el covid, lo que asusta a los participantes del torneo.



Por esa situación los mismos jugadores de la 'Canarinha' expresaron, a través del técnico Tite, el deseo de no jugar la Copa América.



"Ellos tienen una opinión, se la expresaron al presidente y van a expresarla al público en el momento oportuno. Inclusive, eso está relacionado con la ausencia de nuestro capitán, Casemiro, en la rueda de prensa previo al juego con Ecuador", explicó Tite, quien no negó ni confirmó la versión periodística tras ser preguntado directamente sobre ella.



Sin embargo, medios de prensa en Brasil aseguran que los jugadores pedirán que el torneo no se lleve a cabo, por lo menos en su país.

Otras voces

Jugadores y técnicos de Argentina, Colombia, Uruguay y otras selecciones fijaron su posición que va en contra de la Copa América de Brasil.



"Si tenemos que ir, vamos a jugar y tratar de que la Copa sea lo mejor posible. Pero hay muchas incógnitas de alojamientos. Sinceramente no deja de ser alarmante y preocupante. Brasil no es el lugar ideal", dijo el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni.



Consultado sobre el traslado de la Copa a Brasil a partir del 13 de junio, respondió que "Argentina se bajó (de la organización del torneo) por un tema de salud lógico, como antes se bajó Colombia, y seguramente será una situación muy difícil de asimilar".



Brasil es el segundo país en el mundo con más fallecidos por Covid-19 (más de 465.000) y unos 16,5 millones de contagios.



En las huestes de la Selección Colombia tampoco hay convencimiento de jugar en Brasil, como lo señaló uno de los capitanes, Juan Guillermo Cuadrado.



“Creo que las decisiones de Conmebol generan incertidumbre entre todos los futbolistas, no solo por el riesgo que significa para la salud, sino por la tranquilidad y garantías que requieren todos los actores para el desarrollo normal de la Copa América", señaló Cuadrado.



Por su parte, Ricardo Gareca, técnico de Perú, también aseguró que “no es conveniente darle de nuevo la sede a Brasil”, en tanto que la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro) aseguró que respalda el pedido de sus jugadores de no participar del torneo que se llevará a cabo en Brasil.

En detalle

Pese al rechazo casi generalizado para que Brasil no haga la Copa América, la Conmebol siguió adelante con su cronograma y entregó el calendario de partidos.



De acuerdo con eso, el domingo 13 de junio se iniciará el torneo con los partidos Brasil-Venezuela (4:00 p.m.) y Colombia-Ecuador (7:00 p.m.).



Varios estados brasileños rechazaron ser sedes de la Copa América por los altos números de contagiados de covid que tienen.



Por esa razón, el torneo se jugará en solo cuatro sedes: Río de Janeiro, Cuiabá, Goiania y Brasilia. La final será el 10 de julio.