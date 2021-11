Era el partido para acallar las críticas. Pero sin goles no se gana en el fútbol y Colombia perdió este martes una inmejorable oportunidad de afianzarse con pasos más firmes en su ruta hacia el Mundial de Catar 2022.



En el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la fecha 14 del clasificatorio suramericano, la Selección alargó su ayuno de goles —ya son cinco partidos sin marcar, con cuatro empates y una derrota— y perdonó la vida de un Paraguay que vino a buscar un resultado más prometedor por su situación, pero terminó llevándose un 0-0 que no era tampoco el objetivo del combinado tricolor.



Colombia, que tras el empate suma 17 puntos en zona de clasificación, saltó a la cancha planteamiento ofensivo, con James Rodríguez como inicialista por el centro del campo, Luis Díaz por el extremo izquierdo y Luis Muriel y Miguel Borja en la delantera. Juan Guillermo Cuadrado fue retrasado como lateral derecho, pero con la intención de que se sumara al ataque con sus proyecciones.



Los primeros 45 minutos no fueron sencillos para el equipo de Reinaldo Rueda, porque Paraguay hizo presión alta tratando de confundir la salida del local y en varias ocasiones pisó el área.



Con Yairo Moreno y Díaz como sociedad por el costado izquierdo, los colombianos intentaron hacerles daño a los paraguayos. Fue Díaz quien protagonizó una jugada individual en el minuto 39 y, tras un regate, sacó un fuerte disparo que fue controlado por el arquero Antony Silva.



Antes, el extremo del Porto había lanzado un par de centros buscando la cabeza de Borja, que en una de esas acciones llegó pasado de la línea del balón y no pudo conectar con precisión el frentazo.



El propio Borja, instantes después, desperdició una opción clara de cabeza. Estaba solo, pero no pudo ubicar la pelota con dirección al arco de la visita.



Colombia pisaba reiteradamente el área de su riva, sobre todo recostada por el costado izquierdo, y en esa labor se perdía por momentos James, que estuvo muy tirado al centro y eran pocas las apariciones que hacía. Se veía sin dinámica el cucuteño.



La oportunidad más clara de los primeros 45 minutos no fue propiamente de Colombia. Paraguay ejecutó un saque de banda, el balón sobró a Dávinson Sánchez, quedó en Braian Samudio y este se lo corrió a Miguel Almirón, que estrelló el balón en el vertical derecho de David Ospina, cuando la etapa inicial expiraba.

La complementaria

Movió sus fichas el técnico Rueda para el comienzo de la parte complementaria. Tres modificaciones hizo: mandó a Víctor Cantillo en la zona de volantes centrales por Gustavo Cuéllar, que estaba amonestado, para acompañar a Jefferson Lerma, también tarjeteado. Además, se estrenó Diego Valoyes por Muriel e ingresó Duván Zapata por Borja.



En el minuto 58 hubo un remate de James, tras recibir pase de Díaz, que pasó cerca del palo izquierda de Silva. Exhibió el cucuteño la potencia de su zurda, pero sin efectividad.



Colombia se apropiaba más de la pelota, dominaba, sumaba volumen en el ataque, pero no había esa última jugada que permitiera romper la valla de los paraguayos.



Díaz, primero, y Zapata, después, protagonizaron llegadas de peligro, pero seguía faltando la puntada final. James, mientras tanto, repartía más juego que en el primer tiempo.



En el minuto 80, Rueda se jugó sus últimas cartas. Envió al terreno a Santos Borré por James y a ‘Chicho’ Arango por Lerma. Y Paraguay perdió a Andrés Cubas por expulsión.



No pudo Rueda dejar a un lado los cuestionamientos. No pudo la Selección espantar las críticas por la falta de generación de juego y claridad, además de la ausencia de gol en un equipo que goza de varios artilleros en sus clubes.



Cierra así Colombia este año el clasificatorios suramericano, que se reanudará a doble fecha entre finales de enero y comienzo de febrero del 2022. En esos dos juegos, Rueda y sus jugadores recibirán a Perú y luego irán al patio de Argentina, a falta de dos jornadas.

La síntesis

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Colombia: David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, Dávinson Sánchez, William Tesillo, Yairo Moreno, Jefferson Lerma, Gustavo Cuéllar (Víctor Cantillo, 46’), James Rodríguez, Luis Díaz, Miguel Borja (Duván Zapata, 46’), Luis Muriel (Diego Valoyes, 46’).

DT: Reinaldo Rueda

Amonestados: Cuéllar, Lerma, Valoyes



Paraguay: Antony Silva, Juan Escobar, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Andrés Cubas, Matías Rojas, Mathias Villasanti, Miguel Almirón, Braian Samudio, Carlos González.

DT: Guillermo Barros Schelotto