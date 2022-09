¡Sigue la novela! Prueba demostraía que el futbolista Byron Castillo habría admitido ser colombiano y no ecuatoriano

La información publicada este lunes por un diario inglés sobre que el futbolista Byron Castillo habría admitido ser colombiano y no ecuatoriano como lo presentó la federación de fútbol local, "consolida más nuestra denuncia", afirmó Pablo Milad, presidente del fútbol chileno.



El periódico Daily Mail publicó una grabación en la que Castillo habría admitido ser colombiano durante una entrevista en medio de una investigación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que hace cuatro años buscaba determinar si algunos jugadores habían falseado su identidad, y de la cual Castillo finalmente fue excluido tras presentar un certificado de nacimiento ecuatoriano.



"Es una prueba externa que no está dentro de las que presentamos, pero consolida más nuestra denuncia", dijo Pablo Milad, presidente del fútbol chileno, quien lideró en mayo una denuncia ante la FIFA en contra de Castillo y la federación ecuatoriana por el "uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad" de este futbolista del León de México.



Chile exige los puntos en los dos partidos en los que enfrentó por las clasificatorias sudamericanas a Ecuador, que finalmente logró un ticket al Mundial de Catar, acusando que Castillo jugó en esos encuentros en la selección tricolor sin ser ecuatoriano.



Si bien la FIFA decidió en junio archivar el caso y despejó los temores en Ecuador por una posible eliminación del Mundial, Chile acudió ante la Comisión de Apelación del ente rector del fútbol mundial, desde donde el jugador fue llamado a declarar para este jueves.



"Ahora habrá que espera lo que diga la Comisión de Apelaciones con este comparendo que tenemos el día 15 (jueves). Ojalá que vaya el jugador (Castillo). No creo que pueda desmentir lo que él mismo dijo", sostuvo Milad.



En caso de perder los puntos por sanción cabe la posibilidad de que Ecuador sea desclasificada del Mundial y el jugador sancionado.



El principal beneficiado podría ser Chile, séptimo en la tabla de la clasificatoria, pero que subiría al cuarto puesto, obteniendo de esta forma uno de los cuatro cupos directos disponibles para Sudamérica.