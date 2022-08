"Sí me bajaría el sueldo para jugar en el Valencia de España": James Rodríguez

James Rodríguez rompió el silencio y habló de su actualidad en el fútbol de Catar. El volante colombiano lleva mucho tiempo sin poder jugar y confesó su anhelo de salir de esa liga y regresar a Europa, a un mejor nivel competitivo.

En charla con el programa El Chiringuito TV de España, el futbolista cucuteño habló de la opción de ir al Valencia, uno de los equipos que pretende los servicios del '10' colombiano.

"Valencia no estaría mal, pero no sé nada. Me iría hasta caminando, pero si lo hago, llego tarde porque el mercado se cierra muy pronto. Si quieren alguien que le ponga pases a Edinson Cavani, aquí está James. Valencia es un gran club, tiene una gran hinchada. Que digan que sí. Es de parte y parte, así que esperar", fueron las palabras del volante.

"Hacia España tengo un cariño súper especial; de hecho, ahí vive parte de mi familia, así que el amor que tengo hacia el país y la Liga española, que junto con la Premier League, son las mejores en las que he estado, es grande", agregó James sobre la Liga de España donde supo brillar con Real Madrid.

Es tal la intención de James de salir de Catar que deslizó la posibilidad de reducir su salario para poder fichar con un club en Europa. "Sí me bajaría el sueldo para jugar en el Valencia", afirmó el futbolista cafetero, aunque indicó que no es una opción fácil de cerrar por los tiempos y los valores de sus derechos federativos.

"No sé lo que va a pasar; opciones hay, pero vamos contra el tiempo, ya que todo se cierra en un día. Si me tengo que quedar, está bien, un año más o no sé", culminó.

En el mismo diálogo, Rodríguez expresó sus motivos por los que quiere dar un nuevo giro en su carrera: "En Catar la vida es muy tranquila, pero en el fútbol falta mucho; por eso es que quiero irme. Ahora, todos los equipos ahora quieren fichar jugadores jóvenes y yo ya tengo 31 años, entonces que fichen un futbolista de esas edad no es fácil y quieren poner todas las condiciones. Eso sí, he aprendido que de todo lo malo, se sacan cosas muy buenas", afirmó el volante.

El mediocampista analizó aspectos del fútbol de hoy en día. "Los equipos buscan jugadores jóvenes, físicos, que aporten ese tema. Para mí, el fútbol cambió y, ahora, pagan 100 palos por alguien que solo ha jugado siete meses y no digo que no valgan lo que valen, pero ha cambiado mucho toda esta dinámica".

La Selección, un tema que no eludió

​Tal vez uno de los capítulos más amargos en el último tiempo para James fue lo que vivió con la camiseta de la Selección Colombia donde no pudo tener una buena eliminatoria mundialista y quedarse por fuera de la Copa Mundo de Catar, precisamente en el país donde milita.

"Para nosotros y toda Colombia es algo duro no estar en la Copa del Mundo y más que cuando salgo a las calles, hay cosas por todo lado, así que ver las banderas de otras selecciones y no la nuestra, es duro; me pregunto cómo no va a estar la de Colombia", expresó.

"No fui como como a siete partidos de las Eliminatorias Sudamericanas y, de pronto, si hubiera estado, hubiera podido haber hecho algo o aportar, pero también sé que, al final, cuando estuve, las cosas no salieron bien ni para mí, ni para el equipo en general; el partido más duro fue contra Perú, donde se hizo un buen juego, sometiendo al rival, pero así es el fútbol", añadió el '10'.

Uno de los temas de debate es el regreso de James a la 'Tricolor', sobre todo por su actualidad que es muy pobre porque hace un tiempo que no juega. "Creo que Néstor Lorenzo sí me quiere", afirmó.

"Siempre hay más presión en la Selección Colombia que en un club, ya que, ahí, uno juega por un país entero, mientras que en el equipo es solo por la institución y sus aficionados. Jugar en una Selección no es fácil. Hay jugadores de clubes y otros que son de Selección", sentenció.

Seguidor de la Liga colombiana

A James le indagaron si una de las posibilidades en su futuro próximo era regresar al fútbol colombiano. Rumores en el pasado vinculaban su nombre con equipos como Junior y Atlético Nacional, dos escuadras que tendrían alguna capacidad económica para repatriar al talentoso volante.



Sin embargo, Rodríguez fue enfático en aclarar que "es muy temprano para pensar en ir a Colombia; me gustaría más ayudar a mi país y ser entrenador o gestor de algo. En Colombia hay mucho talento, solo que se tiene que gestionar bien, tener personas serias y que quieran ayudar. A veces, se busca más el beneficio propio que el de los jugadores, mientras que no se cambie eso, no se va a avanzar".

El futbolista de 31 años se refirió a lo que ha observado de la Liga colombiana y dio sus favoritos para alzarse con el título. "El campeón de la Liga colombiana puede ser Millonarios, juegan bien al fútbol y tienen un buen entrenador. Ahora, ya no veo tanto la pelota, sino cómo están parados y es un equipo que está bien armado. Por ahora, en el presente me la juego por Millonarios, pero hay que esperar; es muy pronto para decir un campeón, pero Millonarios es el mejor equipo ahora", puntualizó.