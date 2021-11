Sergio Ramos entra en la convocatoria del París SG para el partido ante Manchester City

El defensor central Sergio Ramos, que aún no ha podido debutar con el París SG, entró por primera vez en la convocatoria del conjunto parisino para el partido del miércoles en Liga de Campeones ante el Manchester City, anunció este martes el club galo.



El internacional español de 35 años no ha jugado un solo minuto con su nueva camiseta desde su fichaje en julio procedente del Real Madrid, a causa sobre todo de unos problemas persistentes en el gemelo.



Ramos, que sólo ha jugado siete partidos en 2021, empezó a entrenar con el grupo durante el último parón internacional, a comienzos de noviembre, primera etapa hacia su regreso a la competición.



Su largo periodo de baja hizo planear la duda sobre la capacidad del campeón del mundo en 2010 con 'la Roja' de recuperar su mejor nivel.



"Para un campeón del mundo como Sergio Ramos, un jugador de su nivel, con su mentalidad, es muy difícil no poder jugar tanto como desearía. Pero él es muy fuerte mentalmente. Trabaja muy duro y creemos que progresa bien", explicó el viernes pasado su entrenador Mauricio Pochettino.



El cuatro veces campeón de la Champions estará en principio en el banquillo en la quinta fecha de la Champions, ya que los titulares Marquinhos y Presnel Kimpembe figuran asimismo en el grupo.



Las estrellas Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar también viajan a Inglaterra, al igual que el arquero Gianluigi Donnarumma, ausente en el último partido de Ligue 1 debido a una gastroenteritis