Sergio Busquets abandona la Roja por covid-19 a una semana de la Eurocopa

Juan Carlos Pamo

El centrocampista Sergio Busquets dio positivo al covid-19, por lo que abandonó la concentración de la selección española de cara a la Eurocopa, informó este domingo la Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado.



Busquets, capitán de su selección, "ha dado resultado positivo en el último test PCR que se le ha realizado esta mañana" al conjunto nacional español, mientras que "el resto de los integrantes de la concentración, han resultado todos negativo", afirmó la RFEF.



El capitán de la Roja "ha abandonado la concentración en un vehículo medicalizado" y deberá guardar una cuarentena de diez días, siguiendo los protocolos de la UEFA y del gobierno español.



"Tanto los trabajadores como los contactos estrechos del jugador permanecerán aislados por prevención en la concentración de la selección nacional" , añadió la Federación.



Los jugadores de la Roja llevarán a cabo entrenamientos individualizados, manteniendo el aislamiento para preparar la Eurocopa.



El anuncio del positivo de Busquets se produce a una semana de que España comience a competir en el torneo continental, donde está encuadrada en el grupo E junto a Suecia, Polonia y Eslovaquia.



España inicia su recorrido en la Eurocopa el 14 de junio frente a los nórdicos y el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, tiene hasta el próximo sábado para hacer cambios en su equipo de cara a la competición continental.



"Se valorarán próximamente las medidas deportivas oportunas en función de la evolución del capitán de la Selección nacional", afirmó la RFEF.



"El contagio confirmado es de un sólo jugador, Busquets, pero se tiene el temor de que se haya podido extender en el grupo", afirmó este domingo la edición en línea del diario As.

La Rojita contra Lituania

Como medida de precaución, la Roja no jugará el martes su partido amistoso contra Lituania, que disputará la selección sub-21 en su lugar, a las órdenes de Luis de la Fuente, precisó la RFEF.



Este segundo encuentro de preparación para la Eurocopa, tras el empate 0-0 contra Portugal el viernes pasado, se perfilaba como el último test para el seleccionador Luis Enrique de probar a jugadores que no estuvieron ante los lusos y hacer los últimos ajustes antes de comenzar la competición continental.



La Federación también ha cancelado "todos los actos de comunicación y marketing previstos para el día de mañana" lunes, en que estaba programada la rueda de prensa de Luis Enrique, previa al encuentro contra Lituania, así como dos actos publicitarios con jugadores.



Las pruebas se han realizado este domingo en un día de descanso de los jugadores, que no pudieron recibir las habituales visitas de familiares en cumplimiento del protocolo sanitario para mantener la burbuja sanitaria.



El positivo de Busquets en España se produce apenas cinco días después de que Holanda viviera una situación similar al dar positivo también al covid-19 su portero titular Jasper Cillessen.



El seleccionador holandés Frank de Boer decidió descartar al guardameta para la Eurocopa.



"No sabemos cuánto necesita para que esté de nuevo al 100%. No quiero tomar ningún riesgo en este sentido" , explicó De Boer.