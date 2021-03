Sergio Agüero anuncia que dejará el Manchester City a final de temporada

Juan Carlos Pamo

El delantero argentino Sergio Agüero anunció a través de las redes sociales que abandonará el Manchester City cuando finalice la presente temporada, coincidiendo con el final de su contrato.



"Cuando se cierra un ciclo se tienen muchas sensaciones. Me quedo con la enorme satisfacción y orgullo de haber estado diez temporadas en el Manchester City, algo inusual en estas épocas para un jugador profesional", comienza el comunicado que el 'Kun' publicó este lunes en Twitter.



Agüero recuerda que en esos 10 años como 'Citizen' se consiguieron "logros importantísimos" y que personalmente se convirtió "en el goleador histórico" del club, en el que ha forjado "un vínculo indestructible con toda la gente del club a la que siempre llevaré en mi corazón".



Agüero llegó al club inglés en 2011 procedente del Atlético de Madrid y en estos 10 años ha marcado 257 goles en 384 partidos disputados, siendo el máximo anotador de la historia del City.



"Me tocó llegar en 2011 en una etapa de reconstrucción y junto con la visión de sus propietarios y el aporte de distintos jugadores logramos colocarlo en lo más alto, entre los más importantes del mundo", asegura el 'Kun'.



Agüero finaliza su comunicado con un mensaje a los hinchas: "Le quedará a otros ahora mantenerlo en ese lugar de privilegio donde merece seguir estando" .



"En lo personal continuaré dándolo todo en lo que queda de temporada para ganar otros títulos y darle más alegrías a la gente".



Lo que no dice el jugador argentino es dónde continuará su carrera: "Llegará luego una nueva etapa con otros desafíos para los que me siento en plenitud y que encararé con la misma pasión y profesionalismo que entregué siempre para continuar compitiendo en el más alto nivel".