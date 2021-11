¿Será que se da este jueves? El pronóstico de 'Bolillo' Gómez previo al duelo Brasil-Colombia

Brasil y Colombia se miden este jueves en partido de la eliminatoria, en el que el gran favorito es la 'canarinha' por el nivel de sus jugadores y la campaña que viene cumpliendo.



Sin embargo, no todo está dicho y el onceno cafetero aspira a ser el primero que le gane al poderoso Brasil en esta eliminatoria.



Que Brasil no es invencible eso lo tienen claro los jugadores del seleccionado colombiano, lo mismo que Hernán Darío Gómez, el extécnico del onceno nacional, quien se aventuró a decir que en cualquier momento el líder va a perder. ¿Será este jueves?



"Algún día Brasil tendrá que perder. Colombia en estos partidos no se achica. Yo pienso que uno va a Brasil y se motiva a jugar contra esos equipos. Colombia ha hecho cosas importantes: A Argentina le saca resultados y a Brasil le quitó dos puntos", dijo 'Bolillo' Gómez en entrevista con Planeta Fútbol de Antena 2.



Y agregó: "El favorito es Brasil cuando juega contra cualquiera, pero algún día tendrá que perder. Esperemos que Colombia tenga un buen partido, juegue bien. Reinaldo ha sacado buenos resultados, tiene números buenos”.



El duelo Brasil-Colombia será este jueves desde las 7:30 p.m.