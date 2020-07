Marcelo Bielsa: ¡Senkiu! Así agradece el argentino a los fanáticos del Leeds tras el ascenso a la Premier

Alejandro Cabra Hernandez

De la mano del técnico argentino Marcelo Bielsa, el histórico Leeds consiguió este viernes, tras la derrota de West Bromwich Albion, el añorado ascenso a la Premier League.



Tras 16 años en las categorías de ascenso, el conjunto tres veces campeón de la primera división volverá al torneo más importante del fútbol inglés.



Gran parte de la responsabilidad en la transformación del equipo para dejar atrás más de década y media de frustraciones la tiene el rosarino, que en Leeds ya es un héroe.



En la tarde-noche de este viernes, tras consumarse el ascenso y a pesar de la coyuntura que vive el mundo por la pandemia del coronavirus, varios fanáticos del equipo de Yorkshire se acercaron al domicilio de Bielsa para agradecerle por el ascenso.

Lea también: El conmovedor mensaje de actor de 'Juego de Tronos' a Bielsa por ascender al Leeds



Se sabe que las capacidades de Marcelo no incluyen hablar inglés -de hecho tiene un traductor personal para entrenar a su equipo-, por lo que la forma en que agradeció las muestras de cariño terminó siendo tierna y graciosa.



"Senkiu" (queriendo decir 'thank you' -gracias, en inglés-) repetía Bielsa a quienes lo felicitaban, mientras accedía a tomarse fotos con los niños que lo admiraban.

Tal es la locura que ha desatado Bielsa con su estilo de juego y los resultados que ha obtenido en Leeds en las dos temporadas que ha dirigido al equipo que ya se hizo una serie (Take Us Home, en la plataforma Amazon Prime) y se sacó una canción en su honor (Bielsa Rhapsody, parodia de Bohemian Rhapsody de Queen).