Selección Colombia: Reinaldo Rueda apostó por lo mejor para los juegos de eliminatorias

El cuerpo técnico de la Selección Colombia ya piensa en los próximos duelos de Eliminatorias este mes de octubre, donde el equipo tricolor tendrá que mostrar de qué está hecho frente a Uruguay, Brasil y Ecuador.



Para estos partidos clave, el técnico Reinaldo Rueda cuenta en gran parte con sus mejores hombres, que mostraron buen rendimiento en la jornada anterior.



El estratega recupera varios futbolistas, pero también pierde otros que le rindieron en los juegos pasados por lesión.



El jueves 7 de octubre, en Montevideo (6:00 p.m.), será la próxima salida del equipo colombiano, que busca escalar puestos en la tabla.

La base, intacta

El entrenador Reinaldo Rueda espera tener su columna vertebral para estos duelos trascendentales para el equipo colombiano.



David Ospina, Yerry Mina, Wílmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado y Miguel Ángel Borja son los que en el papel serían inicialistas en Montevideo. Para tranquilidad del DT, vienen teniendo buenas presentaciones en sus clubes.



Rueda espera seguir dándole continuidad a su base con el fin de consolidarla para afrontar partidos importantes.



Uno de los jugadores sobresalientes en el esquema del equipo colombiano ha sido Wílmar Barrios, quien le ha dado equilibrio y fortaleza al mediocampo. El jugador cartagenero se ha complementado bien con Matheus Uribe. Ambos ya suman un buen número de partidos juntos.



“Barrios es de los indiscutidos en Colombia, es un jugador de quite y además interpreta bien el juego. En el Zenit está jugando de central por derecha y ha respondido. Es polivalente. Ojalá acá no empecemos con esos inventos”, manifestó el periodista Guillermo Arango.

Jefferson Lerma, volante de la Selección Colombia.

Los que regresan

Los jugadores que regresan para ponerse la Tricolor son Éder Álvarez Balanta, Jefferson Lerma, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Duván Zapata y Yerry Mina.



Mina y Zapata, quienes se recuperaron de sus lesiones, volvieron a tener rodaje y buen rendimiento con sus equipos, el Everton y el Atalanta, respectivamente.



Lerma es nuevamente tenido en cuenta, luego de haber quedado desafectado de la Copa América tras acusar "problemas personales".

Lucumí, que actúa en el Genk de Bélgica, fue convocado para la Copa América, pero no sumó minutos.



Y Mojica, que llega en buen momento, es recordado por su reclamo al no ser tenido en cuenta en la convocatoria anterior, se disculpó y con su rendimiento volvió a ser llamado a la Tricolor.



Las ausencias

En la nómina de la Selección Colombia se destacan las ausencias de los jugadores del Pachuca Óscar Murillo y Yairo Moreno, quienes han sufrido lesiones en el fútbol mexicano y no alcanzaron a estar óptimos para estos juegos.



Tanto Murillo como Moreno mostraron un nivel muy alto con la camiseta amarilla cuando les tocó actuar.



El central de los ‘Tuzos’, quien reemplazó a Mina, le dio seguridad a la zaga colombiana y Moreno aportó mucho despliegue como lateral izquierdo.



También por lesión no le alcanzó a Luis Fernando Muriel, quien apenas está sumando minutos con el Atalanta.



Vuelve a estar ausente James Rodríguez, ya que todavía no ha hecho su debut en el fútbol de Catar con su nuevo equipo, el Al Rayyan.



La artillería

Falcao García, Duván Zapata, Miguel Ángel Borja, Róger Martínez y Rafael Santos Borré son los cuatro goleadores que tiene Reinaldo Rueda en su nómina.



Será un lindo dilema para el seleccionador del combinado patrio, que deberá seleccionar al atacante que más le convenga para medirse a uruguayos, brasileños y ecuatorianos.



“Yo pondría dos delanteros para todos los partidos, ya el profe tiene variantes para escoger. Ya los que jueguen dependen de los gustos”, opinó Hamilton Ricard.



Con el doblete que le marcó a Chile, Borja sería el candidato para muchos a iniciar frente a los uruguayos, pero el momento con el que llega Falcao en el Rayo Vallecano es brillante, con tres goles anotados en sus tres partidos jugados.



Dos de la liga

Los jugadores del Atlético Nacional Aldaír Quintana y Yerson Candelo son los únicos futbolistas llamados por Reinaldo Rueda que actúan en el fútbol colombiano.



Candelo repite, mientras que Quintana estuvo ausente en la jornada pasada, ya que Rueda prefirió convocar a Álvaro Montero, ausente en esta ocasión.



En la fecha pasada, el estratega vallecaucano citó a siete futbolistas que compiten en el rentado nacional.



Los otros que formaron parte de la pasada nómina fueron Alexánder Mejía, Andrés ‘Rifle’ Andrade, Andrés Felipe Román, Baldomero Perlaza y Andrés Llinás .



“Los jugadores del fútbol colombiano que llamaron antes no fueron utilizados con los rivales de poco peso, ahora tampoco tendrían opción”, dijo el periodista de Caracol Diego Rueda.

Datos

Reinaldo Rueda sigue invicto con la Selección Colombia en estas Eliminatorias. Ha conseguido un triunfo y tres empates.



Contra Paraguay, Juan Guillermo Cuadrado completó 103 partidos con la Tricolor.



Cuadrado es el tercer jugador con más partidos con la camiseta de Colombia. Lo superan David Ospina (116 juegos) y Carlos ‘Pibe’ Valderrama (111 compromisos).



Colombia buscará su primer triunfo frente a Brasil en la historia de las Eliminatorias. En 13 partidos disputados, le ha sacado seis empates a la verdeamarela.