Selección Colombia: Para vencer a Perú hay que estar muy finos 

En el fútbol, cuando se viene un duelo en el que ambos equipos están igualados en la tabla y se juegan demasiado sus opciones, siempre se dice que es “un partido de seis puntos”.



Eso es ni más ni menos lo que sucede con el choque del viernes entre Colombia y Perú, por las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Los dos están igualados en puntos: Colombia con 17 unidades en la cuarta casilla y con el cupo directo para el certamen orbital, y Perú quinto con puesto por ahora para el repechaje.



Mientras los dirigidos por Reinaldo Rueda buscarán un triunfo que les permita distanciarse del cuadro inca en la tabla de posiciones, los pupilos de Ricardo Gareca intentarán llevarse el botín para bajar a Colombia de la privilegiada ubicación que tiene.



De ahí la importancia de lo que está en juego el viernes en el Metropolitano.



¿Qué debe hacer Colombia para salir airosa y alcanzar el objetivo que le de tranquilidad en la tabla?

“Es un partido definitivo para nuestra Selección en su idea de llegar al Mundial. Perú no es un rival fácil, tiene un técnico que nos conoce perfectamente. Estamos obligados a ganar. Hay que marcar goles que es lo que dan los triunfos, Colombia tiene que salir a proponer y a tener un fútbol agresivo sobretodo por las bandas”, dijo Sergio 'Checho' Angulo, exgoleador y técnico.



Para Carlos Valdés, el combinado nacional tiene que ser inteligente para evitar sorpresas desagradables.



“Hay que ser inteligentes en la cancha, ver el momento de atacar y de proponer, Colombia debe ser acertado sobretodo en los momentos determinados para no exponerse; lo importante es que los jugadores deben saber que tienen 90 minutos para ganarlo”, señaló el exzaguero de la selección colombiana.



Entre tanto el goleador Miguel Ángel Borja considera que se debe tener mucho cuidado y mantener la concentración para derrotar al equipo de Gareca.



“Es un rival de cuidado y eso lo debemos tener muy claro. Colombia debe proponer y hacer respetar su condición, aprovechar además las opciones que se presenten”, declaró el atacante que se perfila como titular para el compromiso del viernes en el Metropolitano.



Un jugador que pasó por la Selección y fue goleador en varios equipos, Carlos Castro, dijo que será vital el trabajo por las bandas.

“Tenemos que abrir la cancha, jugar por los costados y surtir al 9 porque goleadores tenemos, lo que necesitamos es que haya precisión en los centros. Debemos ser ofensivos y no darle el balón a Perú”, recalcó Castro.



Ojo con el rival

Perú es un equipo que trata muy bien el balón, que tiene jugadores rápidos y que es fuerte sobretodo en la mitad del campo.

El cuadro inca viene con intenciones de pelear los tres puntos de acuerdo con su técnico Ricardo Gareca, a quien le preguntaron si firmaba el empate en el Metropolitano.



“Perú no tiene que firmar nada. Tenemos que salir a ganar todos los partidos para intentar clasificar. Eso es lo que quieren todas las selecciones. Al partido con Colombia vamos a llegar bien, no nos mortifica el calor”, sentenció el timonel argentino.



El duelo en el Metropolitano definirá en un alto porcentaje la suerte de ambas selecciones.



Esta semana será clave para que el técnico Reinaldo Rueda, como buen ajedrecista, pare bien sus fichas y haga los movimientos necesarios para lograr un triunfo fundamental.



Antecedentes

Por eliminatorias Colombia y Perú se han enfrenta do en 21 ocasiones: el combinado cafetero ha ganado 12 partidos, seis empates y tres triunfos del cuadro inca.



El debut de Reinaldo Rueda en esta etapa con la Selección se dio justamente ante Perú, el 3 de junio de 2021 en al estadio Nacional de Lima: ese día ganó Colombia 3-0



Como local frente a Perú Colombia ha disputado 10 partidos de los cuales ganó siete, empató uno y perdió dos. El año pasado colombianos y peruanos se vieron las caras en varias oportunidades.



En la Copa América de Brasil se enfrentaron en la fase de grupos, ganando Perú 2-1.



Luego, en el duelo por el tercer lugar el triunfo fue para Colombia 3-2 en un partido lleno de emociones.