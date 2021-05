Selección Colombia: Lo que gana Reinaldo Rueda sin la Copa América en casa (Opinión)

Francisco Henao

La fallida Copa América en Colombia terminará haciéndole un gran favor al país, inmerso en un inimaginable caos social y con un gobierno necio, empeñado en ignorar una realidad que no ofrecía un escenario propicio para un espectáculo futbolístico. Pero, además, y no menos importante, le quita un gigantesco peso de encima al técnico Reinaldo Rueda.



Presionado tácitamente por la afición y la prensa, el entrenador vallecaucano tenía el reto de ganar la Copa al ser local con un seleccionado a la altura para tal compromiso.



Sin embargo, al perder Colombia la sede, Rueda tendrá mayor tranquilidad para preparar el torneo, que se junta con su objetivo de quitarles puntos por eliminatorias a los conjuntos de Perú en Lima y Argentina en Barranquilla (hasta hoy), y levantar una golpeada selección que tiene embolatado su tiquete al Mundial de Catar 2022.



Los 26 jugadores que esta semana convocó Rueda son aquellos en los que depositó su confianza no solo para recuperar el camino en las eliminatorias, que se reanudan el 3 y 8 de junio en doble fecha, sino para competir en una Copa América que ya no le exigiría un título al jugarse por fuera. Suena curioso, pero ese ítem de la localía en el fútbol, con razón o no, te cambia un reto. Lo que no implica que Rueda y sus jugadores no vayan a competir para ganar.



En ese escenario, el reestreno de Rueda en el banquillo colombiano gozará de mayor tranquilidad para tratar de diseñar y ejecutar acertadamente el mayor objetivo que tiene el técnico vallecaucano y para el cual lo trajo la Federación: poner a Colombia en Catar.



Por más que Rueda conozca al jugador colombiano, en las eliminatorias suramericanas —las más complejas al decir de todos—, ningún seleccionador puede darse el lujo de perder días de trabajo cuando logra tener junto al grupo de jugadores, ni mucho menos perder puntos en la cancha.



Colombia es séptima. Tiene apenas cuatro puntos en cuatro juegos. Viene de sendas derrotas contra Uruguay y Ecuador. Y la Copa América deberá servir, en este nuevo panorama para Colombia, como el laboratorio donde Rueda ensaye y corrija. Un título será el menos importante de los propósitos, tras la fallida Copa en Colombia.



La ‘desgracia’ que significa para el Gobierno perder la Copa se convierte, paradójicamente, en una fortaleza para un Reinaldo Rueda que quiere comenzar con el pie derecho esta nueva era suya en la Selección. El ‘profe’ no lo dirá nunca. Eso está claro. Pero su espalda lleva ahora una carga más liviana.



