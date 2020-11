Selección Colombia, Carlos Queiroz y James Rodríguez: Carlo Ancelotti no eludió ningún tema

Francisco Henao

Carlo Ancelotti, el técnico italiano del Everton, está e boca de todos por el presente de James Rodríguez, la situación de Carlos Queiroz en Selección Colombia y la eventual posibilidad de dirigir justamente al combinado nacional.



El diálogo con el programa 'De fútbol se habla así' de DirecTV Sports, el entrenador aseguró que Queiroz en algún momento lo han invitado a Colombia, pero no para dirigir la Selección porque en estos momentos hay un buen entrenador en el que hay que confiar.



"Nunca fui a Colombia, me gustaría mucho. Ospina, James y Yerry me han invitado. Me gustaría pasar un tiempo allí, pero no para entrenar. Colombia tiene un entrenador muy bueno que es Carlos Queiroz, él tiene una experiencia que no tienen todos los entrenadores. Cuando se juega un partido, a veces se puede perder. Lo que digo es que confíen en este entrenador porque lo conozco muy bien, tiene conocimiento y experiencia, lo puede hacer bien con Colombia", aseguró Ancelotti.

Señaló que confía en la clasificación de Colombia al Mundial de Catar, pese a las dos últimas derrotas.



"Colombia tiene un muy buen equipo y creo que puede pasar la clasificación sin problema. Tiene que luchar porque hay muchos equipos, pero esta generación es muy buena. Aparte de James están Muriel, Zapata, Cuadrado, Yerry, Lerma, Sánchez, Luis Díaz y mi amigo David", enfatizó.



Sobre James, a quien dirige en el Everton, Ancelotti señaló que le gusta jugar siempre, más que entrenar.



"Para él es más importante jugar que entrenar. Él puede tener un buen nivel físico si juega porque no es uno de los jugadores que se mata en el entrenamiento, su nivel físico lo obtiene jugando. Esta es la razón por la que no jugó mucho en Real Madrid, porque el equipo ha tenido éxito con otros jugadores y cambiar un equipo con éxito es más complicado", expresó el técnico.



Por ahora la Federación Colombiana de Fútbol mantiene su silencio en torno a una posible salida de Queiroz y a la llegada de otro entrenador.