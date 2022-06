Sebastián Villa: Los resultados de la prueba de pericia psiquiátrica por denuncia de abuso sexual

El futbolista colombiano Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, se sometió a una pericia psiquiátrica solicitada por la justicia argentina el pasado 2 de junio.



El objetivo de esta prueba es buscar establecer si el jugador padece alguna enfermedad o trastorno mental que “implique alguna perturbación del grado de consciencia o afectación de la autocrítica".



Pues este lunes, el diario El Clarín de argentina, dio a conocer los resultados que arrojaron que Villa tiene "una personalidad normal en la que no se observan rasgos psicopáticos o psicosis".



"No presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales" ni "padece ninguna enfermedad o trastorno mental (…) No resulta peligroso para sí o para terceros en forma inminente, puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones", añade el informe de la Fiscalía que atiende el caso y que difundió El Clarín .



Esta prueba fue demandada por la justicia argentina debido a las acusaciones que recibió el futbolista colombiano que alertó a todas las instituciones del país, ya que es la segunda vez que Villa es acusado por un acto de violencia de género. La primera vez fue por su expareja en 2021 y luego fue acusado el 13 de mayo por otra mujer de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por las lesiones”.



Hasta el momento Boca Juniors no ha presentado algún tipo de sanción ante el futbolista. El colombiano ha estado presente en el plantel y jugó la disputa del título de la 'Copa de la Liga' el pasado 22 de mayo.