¿Se volverán a encontrar? El Barcelona admite que ya negocia el regreso de Lionel Messi

El regreso de Lionel Messi, el máximo ídolo del Barcelona, al club donde creció, se formó, fue ídolo y un ganador nato, se está gestando para alegría de la hinchada del cuatro catalán.



Por lo menos así lo dejó entrever Rafael Yuste, vicepresidente primero del Barcelona, quien admitió públicamente, y por primera vez, que se están haciendo los contactos para que el 10 regrese a la que fue su casa.



“Las historias bonitas de la vida deben acabar bien”, dijo Yuste, quien es la mano derecha del presidente Joan Laporte en el cuadro azulgrana.



“Leo y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto. Tengo la espina clavada de que Leo no pudiera seguir en nuestro club. Si estamos hablando de Masía y de fútbol base, estamos hablando de Messi. Por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí”, dijo Yuste ante una pregunta de la prensa catalana.



El máximo directivo, sin embargo, dijo que para que ello se de, deben cuadrar muchas cosas, pero es el deseo de todos: el regreso de Messi.



"Para que esta historia de amor mutuo termine con Messi en el Barcelona, todos los condicionantes deben encajar. Cuando estás enamorado y te separas de alguien, siempre quieres continuar enamorado. Aunque pierdas el contacto. Nosotros siempre estaremos enamorados de Leo y él lo estará del Barça y la ciudad de Barcelona", precisó el dirigente.



Yuste dijo que no quieren entrar en conflicto con el PSG porque el jugador aún es del equipo parisino.



"Quedan dos meses en los cuales tenemos que trabajar, sobre todo para presentar primero a la Liga nuestro plan de viabilidad. Después, si se dan los condicionantes, porque Leo es jugador del PSG y no me gustaría hablar de nada más de mis gustos y deseos, expondríamos la posibilidad de dar la bienvenida. No queremos entrometernos en el día a día del PSG", dijo Yuste.



El directivo adelantó que el presidente Joan Laporta se reunió con el padre de Messi para tocar el tema del regreso.



"El presidente estuvo con el padre de Leo, Jorge, y hay buena relación. No hay plan de ataque. Si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe.., ya veremos. Pero ahora me es difícil hablar de Leo porque no quiero que el PSG interprete mal mis palabras", concluyó Yuste.



Los próximos días serán clave para determinar si Messi regresa a su primer amor.



El argentino no ha querido renovar con el PSG porque su gusto, de acuerdo con allegados suyos, es volver al Barcelona, con el que lo ganó todo en el fútbol.