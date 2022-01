¡Se vive las eliminatorias!: Este jueves una nueva jornada por el camino a Catar 2022 

Ecuador puede encaminar este jueves su pase al Mundial de Catar si derrota en casa al clasificado Brasil, pero solo al día siguiente se develará si celebra tras disputarse otros choque decisivos como el que sostendrán Colombia y Perú.



Chile-Argentina, Ecuador-Brasil y los urgidos Paraguay-Uruguay juegan el jueves y al otro día los duelos Colombia-Perú y Venezuela-Bolivia completarán la fecha 15.



Ganar a Brasil y clasificar a lo grande

Ecuador recibirá este jueves a Brasil, sin Neymar, con la idea fija de quitarle el invicto en la altura de Quito (2.850 msnm) y si es posible dejar todo preparado para festejar el viernes por todo lo alto.



"A mi me gustaría clasificar a lo grande, a mi me gustaría ganarle a Brasil", manifestó el entrenador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro.



Las posibilidades de clasificación del Tricolor (tercero en el premundial) son muy altas. A falta de cuatro fechas está tercero con 23 puntos, seis más que Colombia, el cuarto en la tabla. Los dos primeros cupos los obtuvieron Brasil y Argentina, ambos sin derrotas.



Sudamérica dispone de cuatro boletos directos a Catar y el quinto jugará un repechaje con un seleccionado de Asia.



Pero claro Brasil nunca es un hueso fácil de roer: ha ganado 11 partidos en la eliminatoria y los otros dos los igualó 0-0 con Argentina y Colombia.



El pentacampeón mundial, que casi tiene la obligación de terminar como líder de la eliminatoria sudamericana, debe probarse una vez más sin su estrella Neymar.



Algo muy similar a lo que le ocurre a Argentina, que no contará en esta doble fecha con su figura Lionel Messi, más decisivo en el premundial que su amigo y compañero del PSG.



Sin Messi, a quien la Albiceleste le dio descanso, y con la ausencia en el banco de su DT Lionel Scaloni por covid, Argentina subirá a la altura de Calama (2.260 msnm), el sitio que Chile eligió para intentar revertir un duro panorama.



La Roja, sexta con 16 puntos, está entre la espada y la pared, sin margen, y una derrota con Argentina la dejará fuera de combate, ya casi sin posibilidades de acudir a un Mundial por segunda vez consecutiva.



Igual cantidad de puntos tiene Uruguay, que estrena como técnico a Diego Alonso, reemplazante del veterano Oscar Tabárez, quien fue cesado en noviembre luego de 15 años en el banquillo celeste.



Alonso no la tiene fácil: deberá levantar a un seleccionado que acumula cinco partidos sin ganar en el clasificatorio, cuatro derrotas y un empate, y con sus máximas figuras, los delanteros Édinson Cavani y Luis Suárez, lejos de sus días de gloria.