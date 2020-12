Alejandro Cabra Hernandez

Cinco días después del sismo, desvelado por la prensa, el París Saint-Germain hizo oficial este martes a través de un breve comunicado la salida de su entrenador desde julio de 2018, el alemán Thomas Tuchel, sin nombrar todavía a su reemplazo, que debería ser el argentino Mauricio Pochettino.



"Tras un análisis profundo de su situación deportiva, el París Saint-Germain tomó la decisión de poner fin al contrato de Thomas Tuchel", indicó el club campeón de Francia y subcampeón de Europa sin ofrecer más detalles.



Luego de recordar el palmarés del técnico desde su llegada a París -95 victorias, 12 empates y 20 derrotas contando todas las competiciones, dos campeonatos de Francia (2019, 2020), una Copa de Francia (2020), una Copa de la Liga (2020) y dos Trofeos de Campeones (2018, 2019)- el PSG dio la palabra a su presidente, Nasser Al Khelaifi, para aplaudir, sin mucha efusividad, el paso del técnico alemán.



"Quisiera agradecer a Thomas Tuchel y su equipo por todo lo que han aportado al club. Thomas puso mucha energía y pasión en su trabajo, y recordaremos por supuesto los buenos momentos compartidos juntos. Le deseo lo mejor para su futuro", dijo 'NAK'.



Se puede decir que la marcha de Tuchel, anunciada el 24 de diciembre en Francia por L'Equipe y RMC y en Alemania por Bild, sorprendió, puesto que sus jugadores venían de aplastar al Estrasburgo (4-0) unas horas antes en el último partido de Ligue 1 antes del parón invernal.

"Le doy las gracias"

El exentrenador del Maguncia y del Borussia Dortmund, cuyo contrato finalizaba en junio, pagó el precio de su persistente desacuerdo con el director deportivo del PSG, el brasileño Leonardo, y de las declaraciones en las que criticó la política de fichajes de su club, uno de los más activos y despilfarradores de Europa.



No obstante, Tuchel siempre será el preparador que guió al PSG, en agosto pasado, a la primera final de Liga de Campeones de su historia, perdida por 1-0 contra el Bayern de Múnich.



El germano también consiguió soportar la presión inherente al puesto de entrenador de uno de los clubes más destacados del continente y logró hacer jugar juntos y que cohabitaran estrellas como Neymar y Kylian Mbappé.



Fue de hecho el astro francés quien de cierta manera "oficializó" su salida al homenajearlo en redes sociales: "Nadie olvidará su paso por aquí. Usted escribió una hermosa línea en la historia del club y le doy las gracias", escribió Mbappé en Instagram.

Regreso el 3 de enero

Según la prensa alemana, Tuchel recibiría seis millones de euros (unos 7,35 millones de dólares) de indemnización por su despido y podría encontrar trabajo rápidamente en Inglaterra.



Su sucesor debería ser nombrado rápidamente, ya que la vuelta a los entrenos del PSG está programada el 3 de enero.



El elegido será Pochettino, exjugador del conjunto parisino (2001-2003) y que ya como entrenador condujo al Tottenham a la final de la Liga de Campeones en 2019, antes de ser despedido unos meses más tarde.



Pochettino, de 48 años, tendrá apenas un mes para imprimir su sello antes del próximo gran desafío del cuadro capitalino, los octavos de final de la 'Champions' ante el FC Barcelona en febrero y marzo.



'Poche' pasó por el Espanyol (2009-2012), al que salvó del descenso, y por el Southampton (2013-2014), a quien asentó en la Premier League antes de poner rumbo al Tottenham (2014-2019), donde construyó poco a poco un proyecto poderoso, aunque algunos observadores hacen notar que el argentino no ha levantando todavía ningún título como DT.



Y aunque cuenta con el apoyo de los fanáticos del París SG por haber jugado en el club, deberá ganar rápido y acumular títulos, en particular el más prestigioso de todos, la 'Champions', si no quiere que le pase como a sus ilustres antecesores en París (Laurent Blanc, Carlo Ancelotti, Tuchel).