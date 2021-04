"Se sabía que había que sufrir", asegura Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid

Juan Carlos Pamo

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró satisfecho de pasar a semifinales de la Liga de Campeones, pero admitió que "se sabía que había que sufrir" ante el Liverpool para poder pasar a la siguiente fase.



"Hemos sufrido, pero para pasar los cuartos de final es normal, merecimos pasar la ronda, pero se sabía que había que sufrir" , dijo Zidane tras el empate 0-0 en la vuelta de cuartos de final de la Champions.



"Hemos sido muy solidarios y me alegro por todos los chicos, era muy importante para nosotros pasar y anímicamente nos da más fuerza", aseguró el técnico del Real Madrid, que hizo buena su victoria 3-1 de la ida para pasar semifinales.



"Estamos vivos en las dos competiciones (Liga y Champions), pero no hemos ganado nada, hemos tenido complicaciones durante la temporada, pero al final estamos ahí, donde se juega todo y tenemos que seguir así", aseguró Zidane.



El técnico merengue elogió la actuación de su portero Thibaut Courtois, que sostuvo al equipo en varias ocasiones.



"Es nuestro portero y lo que está haciendo es fenomenal, me alegro por él porque es muy importante tener un portero con seguridad y está haciendo un gran trabajo", dijo Zidane, que elogió el espíritu de grupo de su equipo.



"Cuando más dificultades hay más se juntan y más quieren sacar esto adelante, tenemos calidad de sobra, pero creo que es el carácter que tienen todos los jugadores", juzgó el entrenador merengue.