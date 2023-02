¿Se retractó? Hermano de Messi aclaró lo del posible regreso del astro argentino al Barcelona

Matías Messi, uno de los hermanos del astro argentino, Lionel Messi, se desdijo este jueves de sus críticas de la víspera al Barça augurando que el jugador del PSG no volverá al club azulgrana, afirmando que "eran un chiste".



"Quiero reivindicarme por lo que dije en redes sociales, sólo estaba con mi hijo y los amigos haciendo un chiste", escribió Matías Messi en su cuenta de Instagram.



"Cómo voy a pensar eso de un club tan grande como el Barcelona y su historia, el que nos ha dado muchísimo tanto a mi familia como a Leo", añadió.



El hermano de Lionel Messi había afirmado en una transmisión en vivo por la cuenta Labajada10 de la red Twitch que "no vamos a volver" a Barcelona.



Sin embargo, el propio hermano del futbolista matizó que, de darse el regreso, "vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a (el presidente) Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona", expresó.



En noviembre pasado, Laporta reconoció sobre la partida de Messi del Barcelona: "Institucionalmente no lo resolví bien, pero institucionalmente no era fácil tampoco... Él sabe que Barcelona es su casa y lo queremos mucho".



En su lluvia de críticas, el hermano de Messi incluyó a los propios catalanes: "La gente no lo bancó, la gente tendría que haber salido a hacer una marcha. Que se vaya Laporta y que se quede Messi. Los catalanes son traidores".



En Instagram, Matías Messi afirmó que "para nosotros Cataluña es nuestro segundo hogar y eso es de público conocimiento. Lo siento mucho y pido disculpas a todos, especialmente a los barcelonistas".