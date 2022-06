Se reportan más de 1 millón de boletas vendidas para el Mundial de Catar 2022

El número de entradas vendidas de partidos del Mundial-2022 se eleva a 1,2 millones tras la segunda fase de ventas, declaró el secretario general del comité de organización, Hassan Al-Thawadi, este miércoles en el Qatar Economic Forum.



En total, los organizadores de la primera Copa del Mundo en un país árabe, del 21 de noviembre al 18 de diciembre, precisaron que se registraron 40 millones de demandas, 17 millones en la primera fase de venta y 23 millones en la segunda.



"Pienso que la petición es un récord", declaró Al-Thawadi.



Hay en total un poco más de 3 millones de entradas disponibles (2 millones a la venta y 1 millón reservado a la FIFA y a sus patrocinadores).



Para la próxima fase de ventas, cuyas fechas nos son conocidas, se aplicará el principio del primero que llegue será el primero en ser servido, por lo que ya no habrá un sorteo.



"La gente compra y tiene ganas de venir, de eso no hay duda", celebró Al-Thawadi, cuando algunas asociaciones de aficionados se preocupan de los precios de los vuelos, de los alojamientos o de sus derechos en el rico y conservador emirato del Golfo.



"Intentamos crear un ambiente en el que la economía saque beneficios, pero que sea también abordable y accesible para los aficionados, lo que no es siempre fácil de equilibrar", concedió el dirigente.



"Nuevos hoteles entran regularmente en la plataforma de albergue destinada a los espectadores con entradas", aseguró.



Cuando el país ha sido cuestionado por las ONG sobre la cuestión del respeto de los derechos humanos, y sobre todo de los trabajadores migrantes, Al-Thawadi insistió de nuevo sobre los "progresos" realizados desde la atribución del torneo en 2010.



"(Nuestra) lasitud viene de la mala representación de los hechos (...) y de lo que pasa sobre el terreno", se lamentó.



Sobre lo que es la preparación del torneo, "las principales infraestructuras están terminadas y estamos ahora en una fase operacional", que comprende los alojamientos y los itinerarios, indicó el secretario general del Mundial-2022.