¡Se reactivó el sonajero! James Rodríguez vuelve a ser el objetivo de varios equipos grandes

Francisco Henao

Una vez conocidas las declaraciones de Zinedine Zidane sobre el pedido de James Rodríguez, de no ser tenido en cuenta para el partido de este domingo ante el Bilbao, comenzó de nuevo el sonajero sobre el que podría ser su próximo destino.



Está claro que el colombiano nunca ha entrado en los planes del técnico del Real Madrid, y que después de unas declaraciones en las que dijo que le gustaría saber por qué no era titular en el equipo blanco, la relación entre jugador y entrenador se enfriaron completamente y todo apunta a una puerta de salida para el volante cafetero.



Ya varios clubes grandes de Europa comenzaron la 'Operación James', para tenerlo en sus filas la próxima temporada.



Mientras fuentes cercanas al jugador, e incluso un sector de la prensa española aseguran que James estaría muy cerca de fichar por el Atlético de Madrid, desde Inglaterra dicen que el Manchester United, Arsenal y Everton - donde está Yerri Mina -, también están pendientes de un negocio con el Real Madrid por el colombiano.



En Europa manifiestan incluso que el no jugar con frecuencia ha hecho que el pase de James caiga acelaredamente y que el Real lo podría dejar libre por una cifra cercana a los 25 millones de euros.