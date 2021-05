"Sé que Colombia y Argentina están listas para recibir la Copa América": Presidente de Conmebol

Juan Carlos Pamo

A pesar del complejo momento que vive Colombia por el tema de las protestas sociales, La Conmebol confía en que el país pueda organizar la Copa América junto a Argentina que también atraviesa una situación preocupante por la pandemia del Covid-19.



Las últimas semanas, Colombia ha sido azotada por una crisis social que ha obligado a reprogramar varios partidos de Copa Libertadores y Copa Suramericana que tenían como sedes ciudades cafeteras.



Sin embargo, Alejandro Domínguez aseguró que la Copa América sí se jugará en estos dos países. “Sé que Colombia y Argentina están listas para recibir la Copa América”, manifestó este martes el presidente de la Conmebol en la rueda de prensa en la que presentó la canción oficial de la Copa América ‘Argentina-Colombia 2021’: ‘La Gozadera’ interpretada por el grupo ‘Gente de Zona’.



A pesar de que en Colombia hay serios cuestionamientos a la realización del torneo en medio de convulsionado momento que vive el país, la Conmebol sigue dando señales de que la Copa América 2021 se jugará del 13 de junio al 10 de julio.



Incluso, este martes se ha mencionado que la Conmebol detalla de forma atenta lo que ocurre tanto en Colombia como en Argentina y este viernes en Consejo de la entidad se definirá el futuro del torneo continental. Se habla de que Chile y Paraguay podrían convertirse en sedes en caso de que la situación no mejore.

Presentación de la canción oficial

La Conmebol y Sony Music Latin presentaron la canción oficial de la Copa América Argentina – Colombia 2021, “La Gozadera (The Official 2021 CONMEBOL Copa América™ Song)”, una nueva versión adaptada para la Copa, y un homenaje al fútbol que hará vibrar a todo el continente.



Alex Gallardo, presidente de Sony Music U.S. Latin, se expresa orgulloso de este vínculo entre la música y el deporte: “No puede haber una mejor canción que acompañe a La Copa América 2021. ‘La Gozadera’ es un tema que se ha convertido en el símbolo de celebración para muchas familias latinoamericanas, ya que enaltece la riqueza en la diversidad de los distintos países y nacionalidades. Asimismo, el fútbol recoge la pasión de los fanáticos de distintos lugares del mundo que se reúnen a festejar y a animar a sus equipos. Estamos muy agradecidos con Conmebol por haber hecho posible esta alianza y confiamos que Gente De Zona anime a todos los seguidores durante la competencia”.



Por su parte, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, declaró: “El fútbol es pasión, es fiesta, es color y es, sobre todo, una poderosa energía que nos inspira en tiempos difíciles como los que vivimos. La canción transmite esa fuerza, esas emociones, y estamos seguros que toda Sudamérica y el mundo se contagiarán de su alegría y su ritmo”.



La versión original de “La Gozadera” junto a Marc Anthony fue uno de los éxitos más grandes de la última década superando los 1.3 billones de reproducciones en YouTube y obteniendo certificación de 12 veces Platino en Estados Unidos y Puerto Rico. Su coreografía y sus divertidos movimientos de cabeza inspiraron un sinfín de memes, y la canción llenó las pistas de baile alrededor del mundo.



Ahora “La Gozadera (The Official 2021 CONMEBOL Copa América™ Song)” llega con letra alusiva a este torneo de fútbol que reúne las selecciones nacionales masculinas de 10 países de Suramérica. El video musical correspondiente fue filmado en Miami.



“Estamos muy emocionados de ser los representantes musicales para un evento de esta magnitud y de tener la oportunidad de recrear ‘La Gozadera’, uno de nuestros grandes éxitos. Esperamos que los fanáticos de la música y todos nuestros seguidores se unan a nosotros en tan importante celebración”, expresó Gente De Zona.

Argentina y Colombia serán los anfitriones de esta competencia que celebra su 47° edición. El partido inaugural será el 13 de junio en Buenos Aires.