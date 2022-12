¡Se muestra fuerte! Pelé sigue mejorando pero sin "previsión de alta"

El exastro brasileño Pelé, internado hace casi dos semanas en un hospital de Sao Paulo, continúa mejorando, aunque todavía no está previsto que reciba el alta, informaron este lunes los médicos que lo atienden.



Edson Arantes do Nascimento, de 82 años, fue internado el 29 de noviembre para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon identificado el año pasado. El exfutbolista también trata una infección pulmonar.



"Todavía sin previsión de alta (médica), el paciente sigue mostrando una mejora de su estado clínico, en especial de la infección respiratoria", informó el Hospital Albert Einstein en un boletín.



"Sigue en un cuarto común, consciente y con las señales vitales estables", añadió el centro médico.



Una de las hijas de Pelé, Kely Nascimento, que vive en Estados Unidos, publicó este lunes un par de fotos desde el hospital en Sao Paulo en su cuenta de Instagram, entre ellas un primer plano tomando la mano de su padre con el mensaje "Llegué".



Kely Nascimento y su hermana Flavia Arantes afirmaron a la TV Globo el 5 de diciembre que la salud de Pelé no estaba en riesgo, después de versiones periodísticas que aseguraban que no estaba respondiendo a la quimioterapia y recibía "cuidados paliativos".



En esa entrevista, dijeron que la infección pulmonar derivó de una infección de covid que Pelé contrajo semanas atrás, y se mostraron confiadas en que regresará a casa cuando mejore de ese cuadro.



Pelé, tres veces campeón del mundo con Brasil (1958, 1962 y 1970), recibió diversos homenajes y deseos de mejora durante el Mundial de Qatar.



Tras la eliminación de Brasil el viernes en la tanda de penales ante Croacia en cuartos de final, 'o Rei' afirmó en las redes sociales sentirse "triste", pero felicitó al delantero Neymar, autor del gol en la prórroga con el que la 'canarinha' estuvo a punto de clasificarse.



"Tu legado está lejos de terminar. Sigue inspirándonos. Seguiré dando puñetazos al aire de felicidad con cada gol que anotes, como he hecho en cada partido en que te he visto", escribió Pelé en Instagram al felicitar al '10'.