¿Se irá Messi con la Copa?: Es la última opción del argentino para conquistar el Mundial

“La pelota lo busca, lo reconoce, lo necesita. En el pecho de su pie, ella descansa y se hamaca. Él le saca lustre y la hace hablar, y en esa charla de dos conversan millones de mudos”.



El escrito está en el libro 'El fútbol, a sol y sombra', del escritor uruguayo Eduardo Galeano, dedicado al ídolo de un deporte que mueve pasiones, que genera muchos estados de ánimo y que es la religión perfecta de quienes viven y mueren por un partido.



Lionel Messi es uno de esos ídolos, ya en el ocaso de su carrera, con 35 años y unas vitrinas repletas de títulos, paredes en las que no cabe una distinción más, habitaciones en las que reposan Balones de Oro, Botas de Oro, condecoraciones, reconocimientos y tantas fotos que hablan de sus gestas en un terreno de juego.



El argentino, que salió de Rosario desde muy chico rumbo a Barcelona para someterse a un tratamiento que le diera más talla y peso, y que luego se convirtió en rey del fútbol, hizo estremecer los cimientos del deporte al anunciar que el de Catar sería su último Mundial, y que por eso hay ansiedad.



“La verdad que sí hay un poco de ansiedad y nervios. Ansiedad de querer que llegue ya y nervios de que ya estamos ahí y ver qué va a pasar. Es el último. Pero un Mundial puede pasar de todo, por eso es tan difícil y especial el Mundial, porque no siempre los favoritos son los que terminan ganando”, dijo Messi recientemente.



La revelación del 10 abrió muchísimos debates, pero quizá el más importante tiene que ver con que si el Rey se irá con el máximo trofeo en sus manos. Es decir, ¿se despedirá Messi de los Mundial con el título en Catar?



“Messi es un animal competitivo, llegó a cinco mundiales, pero es difícil saber si este lo va a ganar... lo primero que debe hacer es sacarse esa presión de ganarlo. Para mí, el máximo favorito es Brasil; después está Argentina en un grupo con Francia, España e Inglaterra. En un Mundial también se debe tener la suerte que no se lesione ningún jugador, que no toque rivales duros de seguido”, dijo Diego Borinsky, de la revista El Gráfico de Argentina.



Entre tanto, Juan Pablo Méndez, del diario Olé, no descarta que Messi pueda estar en la cita mundialista del 2026.



“Estamos hablando de un superdotado que en el siguiente Mundial estaría con 39 años y podría aportar algo, eso no lo sabemos; pero está en una época en la que la vida útil del futbolista se ha potenciado; antes, a los 33 años un jugador pensaba en el retiro, pero ahora, los avances médicos y físicos los han favorecido mucho”, dijo.



Sobre la posibilidad de ganar el Mundial de Catar, Méndez no lo ve tan claro.



“Chances de levantar el trofeo en Catar, la verdad, son pocas, porque si bien Argentina llega mucho mejor que los últimos mundiales, hay otras selecciones que están claramente por encima que son Brasil y Francia. Lo otro es que Argentina en octavos de final se podría encontrar con Francia y ahí lo más probable es que pasen los franceses, esa es la realidad”, dijo el periodista argentino.



Por su parte, Óscar Barnade, del diario Clarín, también de Argentina, reconoció que hay mucha ilusión para este Mundial, con la posibilidad de hacer un gran torneo.



“La ilusión se basa en un equipo bien conformado, sólido, con una buena racha y con un Messi que se siente bien, cómodo con los compañeros que tiene”, dijo Barnade.



Aseguró que “hasta antes de la Copa América Argentina no estaba entre las ocho mejores selecciones del mundo; después de la Copa pegó un salto importante, pero el Mundial es complejo, queremos que Argentina lo gane. Va a estar tan fortalecido el grupo que es posible que a Messi le alcance para el próximo Mundial”.



El deseo de que Messi levante el trofeo en Catar es tan grande, que hasta el secretario del Comité Supremo de Entrega y Legado del torneo, Hassan Al Thawadi, aseguró que eso sería algo especial.



“Ver a Messi levantar el trofeo en la que podría ser su última Copa del Mundo sería algo realmente especial para nosotros como organizadores. Messi es una superestrella mundial. Estoy muy emocionado de verlo jugar en Catar”, dijo Al Thawadi en entrevista a la agencia Telam de Argentina.



Que el Rey del fútbol se vaya de los mundiales con el máximo trofeo en sus manos —el único que le falta—, depende de muchos factores, principalmente de que llegue en gran nivel, de que pueda tener una buena respuesta de sus compañeros y que Argentina logre salir avante en los diferentes partidos que afrontará en el certamen.



Ya tiene todo, o mejor, casi todo: Liga de Campeones, Supercopa europea, el Balón de Oro, la Bota de Oro, Jugador Mundial de Fifa, el oro olímpico, Mundial de Clubes, todos los títulos en España, pero falta el más importante: el del campeonato del mundo.

¿Lo logrará?



En detalle

Argentina está en el Grupo C con Arabia Saudita, México y Polonia. Si pasa primero de esta zona, se las verá con el segundo del D que integran Francia, Australia, Dinamarca y Túnez.



Messi ha estado en cuatro mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. El de Catar sería su quita paricipación.



El seleccionado argentina debutará el 22 de noviembre ante Arabia. El 26 se encontrará con México y el 30 ante el combinado de Polonia.