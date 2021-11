¡Se definió la fecha para los premios 'The Best' , ¿Quién será 'El Mejor'? 

Estos premios creados en 2016, tienen la finalidad de resaltar a los mejores jugadores de cada temporada, así como técnicos de fútbol y también destaca un once ideal.



'The Best' es organizada por el ente 'The Best FIFA Football Awards' en el que los premiados son elegidos por los capitanes y técnico de todas las selecciones afiliadas en el mundo con FIFA.



Pues bien, la fecha de estos premios serán el 17 de Enero en Zurich a través de un evento virtual debido a las medidas sanitarias.