¿Se debe jugar la doble fecha de Eliminatorias de marzo? Así está el panorama

Alejandro Cabra Hernandez

La realización de las fechas 5 y 6 de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022, amenazadas por la pandemia del coronavirus, es el tema principal de la agenda que ocupa en este momento a los directivos de la Conmebol y la Fifa, que de manera virtual deberán decidir en breve si se aplaza la doble jornada o, finalmente, se juega.



El Reino Unido parece firme en su determinación de no prestar a los jugadores de las selecciones suramericanas debido a la propagación de la nueva cepa del Covid-19 y la cuarentena de diez días que deben guardar para entrar de nuevo en competencia con los clubes en sus respectivas ligas.

La Liga Premier de Inglaterra y la de Escocia se amparan en la autorización que emitió en septiembre del 2020 la Fifa para que los clubes no se sientan en la obligación de prestar a los futbolistas si es que el retorno de ellos implica una cuarentena mayor a cinco días.



La situación afectaría a varias de las selecciones de Suramérica y, particularmente, a Colombia le impediría contar con James Rodríguez, Yerri Mina, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Steven Alzate y Alfredo Morelos, que el 26 de marzo enfrentarían a Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y el 30 a Paraguay, en Asunción.



Brasil, por supuesto, también perdería a diez de sus jugadores, entre ellos Alisson, Firmino, Richarlison, Allan y Gabriel Jesús.



Las selecciones de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile resultarían igualmente afectadas, por lo que muchos consideran que, tal como está el escenario, lo mejor sería aplazar la próxima doble jornada de eliminatorias, a realizarse entre el 25 y el 30 de marzo.

Lo que dicen Rueda y Tite

De hecho, el seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda, prendió las alarmas al término del microciclo que realizó con jugadores de la Liga local.



“La fecha Fifa... ese es el gran interrogante a despejar en las próximas horas, semanas. Como puede haber uno, puede que no haya ninguno convocado. Debemos estar preparados para todas estas eventualidades”, dijo entonces el técnico vallecaucano.



Este miércoles, la página web de la Fifa publicó una entrevista en la que el seleccionador brasileño, Tite, exponía lo “duros” que serán los juegos contra Colombia y Argentina en la doble jornada, en medio de las conjeturas sobre el plantel que será convocado en pleno recrudecimiento de la pandemia.



“En la pasada edición, los dos partidos contra Colombia fueron, técnicamente, los mejores que jugamos. Ambas selecciones buscaron atacar, crear y causaron problemas al adversario. Fueron encuentros muy nivelados”, agregó Tite, quien supuestamente estaba próximo a entregar la nómina de convocados, pero la situación del Reino Unido se lo impidió.



A su vez, desde Inglaterra, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, corroboró ayer las intenciones de la Liga Premier.



“No tenemos que dejar a los jugadores irse, y todos los clubes acordamos que no podemos dejar que se vayan y que luego hagan una cuarentena de diez días”, precisó el entrenador alemán.

Opiniones divididas

Así las cosas, hay dos escenarios posibles ante las inminentes fechas 5 y 6 de las eliminatorias suramericanas: aplazarlas o jugarlas con los futbolistas que puedan ser convocados de otras ligas y de los torneos locales.



Pacho Vélez, conductor de Espn Radio Colombia, considera que “la doble jornada debe aplazarse. No solo Colombia tiene dificultades, también las tienen Brasil, Argentina, es una fecha muy difícil, inclusive se habla de hacer cuatro partidos en las próximas convocatorias para eludir un poco los viajes de los jugadores”.



Con Vélez está de acuerdo el también periodista Nicolás Samper. “El ambiente no está dado para que se jueguen los partidos próximos de eliminatorias, no por desconfiar de los futbolistas locales, pero les tocaría a las selecciones dar la batalla sin sus principales hombres, y lo más conveniente es reflexionar sobre lo que se debe hacer, tener una ‘burbuja’ en Suramérica, como lo han hecho otras competencias en otros deportes, para que los jugadores no corran riesgos”.



En la misma orilla se ubica el analista Óscar Rentería. “Si del Reino Unido no pueden venir jugadores, si la pandemia sigue causando situaciones lamentables, lo mejor es aplazar las fechas. Además, no hay prisa. Hay posibilidades de jugar los partidos en fechas posteriores sin restricciones y con la autorización de las ligas europeas de prestar a los jugadores”.



Para otros periodistas, la doble fecha de eliminatorias debe jugarse.

Steven Arce, de la cadena Caracol Radio, considera que no hay razones para aplazar. “A todos nos han pedido reinventarnos en medio de esta pandemia y el fútbol también tiene que hacerlo hasta que se vacune al ciento por ciento de la humanidad. Con jugadores de este lado del mundo, más los de Europa que sí podrían, las selecciones pueden armar buenos equipos. Será una cosa extraña, no tan familiar, pero hay que afrontar la situación siendo más proactivos”.



Con Arce está de acuerdo el comunicador de radio y televisión Julián Capera: “Hay que jugar. No hay más fechas disponibles de aquí a finales del próximo año, cuando debe realizarse el Mundial de Catar. Nadie contaba con esta pandemia y afecta a todas las grandes selecciones. En Colombia, los equipos que nos representan internacionalmente han tenido que jugar la Liga con equipos B o sub 20, como le pasó a Nacional, pero hay que jugar la doble fecha y cada selección debe afrontarla con lo que tiene a disposición”.



Víctor Hugo Aristizábal, jugador retirado de la Selección Colombia y ahora analista de Espn, dice que no se pueden frenar las eliminatorias y que sería una falta de respeto no considerar a los otros jugadores disponibles, incluidos los de la Liga colombiana.



Mientras que Esteban Jaramillo, periodista de amplia trayectoria, afirma que “ni con las figuras ni sin ellas hay garantía de triunfo, especialmente por las tormentas de la última convocatoria. Se debe jugar así sea con un equipo de la Liga local. Los calendarios se deben cumplir, la competencia se respeta. Al fin y al cabo, en el fútbol, que es un negocio, el show debe seguir”.